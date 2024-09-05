Белорусские ВВС сбили российские беспилотники над своей территорией

«Дважды звуки взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе», - сообщило независимое белорусское издание военного наблюдения «Беларускі Гаюн».

Несколько белорусских истребителей были отправлены на перехват дронов возле Гомеля примерно в 1:30 по местному времени, утверждает «Беларускі Гаюн». Город находится примерно в 30 км от украинско-белорусской границы.