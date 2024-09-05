Нефть резко подешевела, снижение цен на заправках в Эстонии ожидается на следующей неделе

Цена на нефть марки Brent в первые дни этой недели снизилась почти на девять процентов, до 73 долларов за баррель. Последний раз такая цена наблюдалась летом прошлого года. Цена на дизельное топливо на мировых рынках упала до показателей весны прошлого года. Бензин также значительно подешевел - например, в США текущий уровень цен на бензин был зафиксирован в последний раз почти три года назад.