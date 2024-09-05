Цена на нефть на этой неделе резко упала до самого низкого уровня за последний год. Хотя оптовые цены на бензин и дизельное топливо также значительно снизились, эстонские сети АЗС не ожидают быстрого снижения розничных цен.
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Нефть резко подешевела, снижение цен на заправках в Эстонии ожидается на следующей неделе
Перевод: Валерия Ермакова
Цена на нефть марки Brent в первые дни этой недели снизилась почти на девять процентов, до 73 долларов за баррель. Последний раз такая цена наблюдалась летом прошлого года. Цена на дизельное топливо на мировых рынках упала до показателей весны прошлого года. Бензин также значительно подешевел - например, в США текущий уровень цен на бензин был зафиксирован в последний раз почти три года назад.