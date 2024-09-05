По приглашению президента Алара Кариса в четверг в Эстонию с двухдневным визитом прибыл президент Албании Байрам Бегай с супругой Армандой Бегай.
Галерея ⟩ Президент Албании прибыл с визитом в Эстонию
Визит президента страны-кандидата в ЕС будет посвящен евроатлантической интеграции западнобалканских стран, европейскому будущему, укреплению пространства безопасности и экономического пространства, поддержке Украины, но он также является подтверждением добрых двусторонних отношений. Эстония твердо поддерживает интеграцию Албании в ЕС.
Президент Албании встретится с президентом Аларом Карисом, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, премьер-министром Кристеном Михалом и министром обороны Ханно Певкуром.
В Таллиннской ратуше он встретится с мэром Евгением Осиновским, он также посетит Ратушную аптеку Таллинна и возложит цветы к мемориалу жертвам коммунизма на Маарьямяги.
Президент Бегай также ознакомится с деятельностью Академии электронного управления и центра подготовки кибербезеопасности CR14.
В пятницу президент Албании с супругой проведет в Тарту, где встретится с мэром Урмасом Клаасом и посетит Клинику Тартуского университета, Балтийский оборонный колледж и Тартуский художественный музей.
Сирье Карис и супруга президента Албании Арманда Бегай посетят Таллиннскую реальную школу и креативный городок Теллискиви.
В Теллискиви они обсудят темы образования и психического здоровья, во встрече примут участие директор Таллиннской реальной школы Эне Саар, команда Детского и молодежного творческого ускорителя VIVITA и руководитель по партнерству Сигрид Кяги, модельер и экоактивист Реэт Ауси, а также лауреат президентской премии для молодого деятеля в сфере образования за 2023 год и руководящий преподаватель естественных и точных наук Таллиннской Пельгулиннаской государственной гимназии Леэси Пеэдумяэ.