Галерея Президент Албании прибыл с визитом в Эстонию

Визит президента страны-кандидата в ЕС будет посвящен евроатлантической интеграции западнобалканских стран, европейскому будущему, укреплению пространства безопасности и экономического пространства, поддержке Украины, но он также является подтверждением добрых двусторонних отношений. Эстония твердо поддерживает интеграцию Албании в ЕС.

Президент Албании встретится с президентом Аларом Карисом, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, премьер-министром Кристеном Михалом и министром обороны Ханно Певкуром.

В Таллиннской ратуше он встретится с мэром Евгением Осиновским, он также посетит Ратушную аптеку Таллинна и возложит цветы к мемориалу жертвам коммунизма на Маарьямяги.

Президент Бегай также ознакомится с деятельностью Академии электронного управления и центра подготовки кибербезеопасности CR14.

В пятницу президент Албании с супругой проведет в Тарту, где встретится с мэром Урмасом Клаасом и посетит Клинику Тартуского университета, Балтийский оборонный колледж и Тартуский художественный музей.

Сирье Карис и супруга президента Албании Арманда Бегай посетят Таллиннскую реальную школу и креативный городок Теллискиви.

В Теллискиви они обсудят темы образования и психического здоровья, во встрече примут участие директор Таллиннской реальной школы Эне Саар, команда Детского и молодежного творческого ускорителя VIVITA и руководитель по партнерству Сигрид Кяги, модельер и экоактивист Реэт Ауси, а также лауреат президентской премии для молодого деятеля в сфере образования за 2023 год и руководящий преподаватель естественных и точных наук Таллиннской Пельгулиннаской государственной гимназии Леэси Пеэдумяэ.