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ВИДЕО У израильского консульства в Мюнхене раздалась стрельба

Обновлено 5 сентября 2024, 11:19
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Флаг Израиля.
Флаг Израиля. Фото: IMAGO/Stringer

В четверг утром перед Генеральным консульством Израиля в центре Мюнхена произошла стрельба. Полиция уже находится на месте, там же - спецподразделения и снайперы. По информации Focus Online, ситуация представляет собой серьезную угрозу.

Помимо мобильных отрядов также задействован вертолет. Жители сообщили изданию SZ о выстрелах и сиренах полиции.

Десятки сотрудников полиции находятся рядом с зданием. Были слышны крики: «Бегите! Бегите!»

Позже пресс-секретарь МИД Орен Марморштейн сообщил, что никто из сотрудников консульства не пострадал, открывший стрельбу террорист нейтрализован немецкими силами безопасности.

5 сентября - годовщина теракта на Олимпийских играх 1972 года, когда израильская команда подверглась нападению, и одиннадцать спортсменов были взяты в заложники. В итоге все одиннадцать израильских участников Игр погибли.

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