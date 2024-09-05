В четверг утром перед Генеральным консульством Израиля в центре Мюнхена произошла стрельба. Полиция уже находится на месте, там же - спецподразделения и снайперы. По информации Focus Online, ситуация представляет собой серьезную угрозу.
ВИДЕО ⟩ У израильского консульства в Мюнхене раздалась стрельба
Помимо мобильных отрядов также задействован вертолет. Жители сообщили изданию SZ о выстрелах и сиренах полиции.
Десятки сотрудников полиции находятся рядом с зданием. Были слышны крики: «Бегите! Бегите!»
NOW - Shots fired outside Israeli consulate in Munich, Germany.pic.twitter.com/cqnlGqZKXb— Disclose.tv (@disclosetv) September 5, 2024
Позже пресс-секретарь МИД Орен Марморштейн сообщил, что никто из сотрудников консульства не пострадал, открывший стрельбу террорист нейтрализован немецкими силами безопасности.
5 сентября - годовщина теракта на Олимпийских играх 1972 года, когда израильская команда подверглась нападению, и одиннадцать спортсменов были взяты в заложники. В итоге все одиннадцать израильских участников Игр погибли.