Заслуженный тренер из-за скандального милицейского перформанса остался без должности

Во время завершавшего концерт перформанса, учитель физики местной средней школы Пеэтер Хермик и Лаур Обершнайдер, оба одетые в милицейскую форму советского времени, надели наручники на Рауля Обершнайдера, члена волостного совета Ляэнеранна, отконвоировали его в милицейскую машину, а затем вместе с Propeller исполнили песню Heli nälg. В песне прослеживались связи с местной ситуацией, высмеивались председатель совета, старейшина волости, его заместитель, а также руководители спортивной школы и культурного центра.