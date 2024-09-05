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Заслуженный тренер из-за скандального милицейского перформанса остался без должности

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Пеэтер Хермик и Лаур Обершнайдер, высмеявшие вместе с легендарной панк-группой Propeller на благотворительном футбольном матче в Лихула местных политиков, заявили, что не могли предвидеть, что их выступление окажется настолько скандальным.
Пеэтер Хермик и Лаур Обершнайдер, высмеявшие вместе с легендарной панк-группой Propeller на благотворительном футбольном матче в Лихула местных политиков, заявили, что не могли предвидеть, что их выступление окажется настолько скандальным. Фото: Kuvatõmmis

Концерт группы Propeller, который две с половиной недели назад прошел в Лихула после благотворительного футбольного матча, обернулся скандалом, в ходе которого организатор мероприятия Яанус Гетреу был вынужден уйти с поста тренера местной спортивной школы.

Во время завершавшего концерт перформанса, учитель физики местной средней школы Пеэтер Хермик и Лаур Обершнайдер, оба одетые в милицейскую форму советского времени, надели наручники на Рауля Обершнайдера, члена волостного совета Ляэнеранна, отконвоировали его в милицейскую машину, а затем вместе с Propeller исполнили песню Heli nälg. В песне прослеживались связи с местной ситуацией, высмеивались председатель совета, старейшина волости, его заместитель, а также руководители спортивной школы и культурного центра.

В прошлую пятницу стало известно,

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