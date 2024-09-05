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Компания потеряла более 18 000 евро на покупке несуществующего автомобиля

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Автомобиль Land Rover. Иллюстративное фото.
Автомобиль Land Rover. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

Действующая на Хийумаа компания стала жертвой мошенника.

Компания с Хийумаа сообщила в полицию, что хотела купить автомобиль Land Rover, который предлагала иностранная компания на своем веб-сайте.

18 августа покупатель перевел деньги на иностранный банковский счет на основании счета, который был якобы отправлен продавцом по электронной почте.

Позже, позвонив по контактному номеру компании, продающей автомобиль, выяснилось, что электронный адрес не принадлежит этой компании, счет был не от них, и произошла мошенническая операция.

Ущерб составил 18 391 евро.

Обстоятельства выясняются.

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