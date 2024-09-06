Вице-мэр Яшин о школьной реформе для особенных детей: специалисты загружены, исключения обоснованы

И вот эти дети и согласно научным исследованиям, и по закону способны справиться с обучением на эстонском языке при должной поддержке специалистов. Я был на торжественной линейке в школе, где 23 ученика будут учиться по упрощенной программе.

Это тоже дети с особыми образовательными потребностями, но все они начинают учиться на эстонском в этом году. В этой школе, где я был, очень хороший персонал - учителя и опорные специалисты. Город школу очень поддерживает, и мы надеемся, что они замечательно справятся с этим вызовом.

Упрощенное обучение (lihtsustatud õpe) обычно предусмотрено для учащихся с легкой умственной недостаточностью. Для них характерно более позднее развитие речевых навыков и понимания языковых выражений.

Обучение выполнению повседневных бытовых задач (toimetulekuõpe) направлено на учащихся с умеренными интеллектуальными нарушениями. Уровень речевого развития у таких детей варьируется: одни могут участвовать в простой беседе, но некоторые не учатся

Обучение детей с тяжелой и глубокой умственной недостаточностью навыкам самообслуживания (hooldusõpe). Использование и понимание речи у них ограничиваются пониманием основных распоряжений и выполнением отдельных требований.