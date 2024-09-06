На этой неделе в десятках специальных и общеобразовательных школ Эстонии начали учебный год первоклассники с особыми образовательными потребностями. Руководитель столичного департамента образования Алексей Яшин рассказал, как устроено обучение таких детей и касается ли его школьная реформа.
Вице-мэр Яшин о школьной реформе для особенных детей: специалисты загружены, исключения обоснованы
Многие обратили внимание, что во время подготовки к началу перехода на эстоноязычное образование вызывал массу дискусий и страхов вопрос о том, как школьная реформа будет применяться к обучению таких детей.
По данным Эстонской информационной системы образования (EHIS), почти в половине общеобразовательных школ (230) есть ученики, которые обучаются по упрощенной государственной программе для основной школы. Их 2400 или около 1,5% всех учащихся в официальные диагнозы, которые подтверждены специалистами.
На сегодня проблему перехода на эстонский язык обучения решили, прямо вписав в закон право обучения особенных детей на родном языке. Тем не менее на деле не все сводится к простому «пусть учатся на русском языкеВице-мэр Алексей Яшин, отвечающий за сферу образования в столице, объяснил подробности процесса.
- Алексей, объясните для начала, какие существуют типы особых образовательных потребностей, кто их определяет и как их вписали в школьную реформу?
- В законах, которые предусматривают переход на эстонский язык обучения, описаны два момента. Во-первых, для детей, у которых есть решение Rajaleidja (общеэстонская организация сетевого типа, в которой работают логопеды, спецпедагоги, психологи и социальные педагоги - прим.ред.), предусмотрена максимально упрощенная учебная программа.
На основании решения Rajaleidja ребенок с тяжелыми и глубокими недостатками интеллектуального развития может получить основное образование в форме обучения выполнению повседневных бытовых задач (hooldusõpe) обучение навыкам самообслуживания (toimetulekuõpe).
Для этих детей законом предусмотрено обучение на родном языке. Те дети, у которых диагностированы нарушения легкой или средней степени, что подтверждено решением Rajaleidja, будут учиться либо по упрощенной учебной программе, либо по программе поддерживающего обучения.
И вот эти дети и согласно научным исследованиям, и по закону способны справиться с обучением на эстонском языке при должной поддержке специалистов. Я был на торжественной линейке в школе, где 23 ученика будут учиться по упрощенной программе.
Это тоже дети с особыми образовательными потребностями, но все они начинают учиться на эстонском в этом году. В этой школе, где я был, очень хороший персонал - учителя и опорные специалисты. Город школу очень поддерживает, и мы надеемся, что они замечательно справятся с этим вызовом.
Упрощенное обучение (lihtsustatud õpe) обычно предусмотрено для учащихся с легкой умственной недостаточностью. Для них характерно более позднее развитие речевых навыков и понимания языковых выражений.
Обучение выполнению повседневных бытовых задач (toimetulekuõpe) направлено на учащихся с умеренными интеллектуальными нарушениями. Уровень речевого развития у таких детей варьируется: одни могут участвовать в простой беседе, но некоторые не учатся
Обучение детей с тяжелой и глубокой умственной недостаточностью навыкам самообслуживания (hooldusõpe). Использование и понимание речи у них ограничиваются пониманием основных распоряжений и выполнением отдельных требований.
- Вы сказали, что в Таллинне таких детей довольно много - как в специальных школах, так и в интегрированных (смешанных - прим.ред.). Насколько они все обеспечены опорными специалистами и спецпедагогами?
- В городе на данный момент не хватает 26 опорных специалистов, если считать совокупно по всем школам и детским садам. Но в Таллине есть и свой специальный способ поддержки зарплат для опорных специалистов. Как это устроено.
Государство выделяет 20% в фонд дифференциации зарплат учителей, а Таллин добавляет такую же сумму для опорных специалистов. Именно поэтому на порталах по трудоустройству можно увидеть, что в Таллинне предлагаются более высокие зарплаты, чем учительский минимум, который платят в среднем по стране опорным специалистам.
Но мы понимаем, что в частном секторе психологам и другим специалистам такого профиля платят более высокие зарплаты, поэтому муниципальным учреждениям и школам тяжело конкурировать.
- Как школа решает проблему, если у нее необходимых специалистов нет? Кто выполняет эту работу?
- У нас есть структура, которая называется TÕNK - Tallinna õppenõustamiskeskus, то есть консультационный центр по вопросам обучения. В нем работает сорок опорных специалистов. Почти во всех районах Таллина есть филиал центра, самый большой находится в Ласнамяэ.
В этот центр могут обращаться семьи для получения помощи ребенку, если в школе или детском саду нет соответствующего специалиста или если ребенку нужна поддержка на более высоком уровне, нужно большее количество часов с тем же логопедом или с социальным педагогом, с психологом.
Эти сорок специалистов работают по районам и по всему Таллинну. Насколько мне известно, очереди там не очень большие, но места всегда заняты и ждать надо. Туда обращаются не только из Таллнна, но и из всего Харьюмаа.
- Зачем нужен отдельный центр, почему эти специалисты не могут работать в школах и детских садах?
- Смысл создания центра был в том, что в каждую школу или сад не нанимать специалистов на полную нагрузку, если учреждению столько часов не нужно. Бывает, что в школе нагрузка специалиста составляет 0,4 ставки.
Это не та нагрузка и оплата, которая заинтересует кандидата, чтоб пойти работать в это место. А вот такой центр может предложить специалисту полную нагрузку и он работает на несколько школ, на весь район, а его рабочий график полностью забит.
Стандарт базового упрощенного образования, обучения детей с умеренными недостатками умственного развития и обучения детей с тяжелой и глубокой умственной недостаточностью установлен в государственной учебной программе упрощенного образования.
- Расскажите немного, как дальше будет происходить обучение в школах, для которых сделано исключение из программы перехода на эстонский язык? Там дети совсем не будут учить эстонского языка или позже их могут перевести на упрощенную программу и понемногу эстонский язык вводят?
- Исходя из закона и из особых образовательных потребностей эти дети будут полностью учиться на родном языке до окончания основной школы. Эстонский язык там в программе тоже есть, но на очень и очень базовом уровне, который позволяет состояние этих детей.
Чтобы вы понимали, самое первое, чему учат в школах, для которых предусмотрено исключение - это как самостоятельно прожить и обслужить себя в течение дня. Они учатся - с посторонней помощью или сами - тому, как передвигаться и вести себя в общественном пространстве, например.
Общество должно отнестись с огромным пониманием и вниманием и к детям с особыми образовательными потребностями, и к другим детям, которые сейчас начали переходить на эстонский язык обучения. И учителя, и семьи, и сами ученики сейчас выходят из своей зоны комфорта и предпринимают много усилий.
Я считаю, остальная часть общества должна тоже с пониманием и более снисходительно к этому относиться, а не искать в первый же день какие то проблемы, высмеивать их и так далее.
Надеюсь, что люди будут относиться в ближайшие месяцы с пониманием и, конечно, поддержат и школы, и детей. Если будет негативное отношение общества, то, конечно, нельзя ожидать хороших результатов.