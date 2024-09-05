На что годится переросший огурец? У нас есть одна неплохая идея

Переросшие огурцы можно мариновать, но не целиком, конечно. Из переросших огурцов можно приготовить вкусный салат.

Салат из тертых огурцов

Делаем так

Сначала переросшие огурцы режем вдоль на четвертинки и удаляем семена. Затем натираем огурцы на самой крупной терке. При желании огурцы можно очистить, но это не обязательно.

Выкладываем полученную огуречную массу в сито и оставляем на десять минут. За это время лишняя жидкость стечет. Однако не забывайте, что огурец состоит из воды на 95 процентов! Поэтому не отжимайте огуречную массу, так как это сделает ваш салат слишком сухим.