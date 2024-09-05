Часто случается, что вы забываете вовремя собрать огурцы, поэтому они становятся слишком большими, с плотной кожурой и крупными семечками. Закончит такой огурец свое существование в компостном ящике или еще на что-то сгодится? Ответ: да!
На что годится переросший огурец? У нас есть одна неплохая идея
Переросшие огурцы можно мариновать, но не целиком, конечно. Из переросших огурцов можно приготовить вкусный салат.
Салат из тертых огурцов
Вам понадобится:
- 500 граммов тертых огурцов
- 2 зубчика чеснока
- 2 столовые ложки дижонской горчицы
- 0,5 чайной ложки соли
- 0,25 чайной ложки перца
- 1 столовая ложка красного винного уксуса
- 3 столовые ложки оливкового масла
Делаем так
Сначала переросшие огурцы режем вдоль на четвертинки и удаляем семена. Затем натираем огурцы на самой крупной терке. При желании огурцы можно очистить, но это не обязательно.
Выкладываем полученную огуречную массу в сито и оставляем на десять минут. За это время лишняя жидкость стечет. Однако не забывайте, что огурец состоит из воды на 95 процентов! Поэтому не отжимайте огуречную массу, так как это сделает ваш салат слишком сухим.
В отдельной миске смешиваем все остальные ингредиенты.
Соединяем тертые огурцы и получившуюся заправку. Салат готов! Приятного аппетита!