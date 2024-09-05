У Telia – проблемы со связью

Сообщается, что в некоторых случаях клиенты не могут совершать звонки с мобильных телефонов. Однако, по предварительной информации, услуга SMS работает. Telia осведомлена о проблеме и занимается выяснением причин сбоя.

Telia напоминает, что в случае проблем с мобильной связью можно позвонить на номер экстренной помощи 112, используя сети других операторов. Для этого необходимо извлечь SIM-карту из телефона или перезагрузить устройство и вместо ввода PIN-кода набрать номер экстренной службы.