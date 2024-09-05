ПРОЩЕ НЕКУДА Несколько хитростей, чтобы защитить свои данные в мобильных приложениях

Ограничьте права доступа приложений

Когда приложение уже используется, стоит проверить, какие права ему предоставлены - возможно, оно имеет доступ к камере, микрофону или контактам без необходимости. «Приложения, которые запрашивают широкие права доступа, могут собирать дополнительные данные», - подчеркивает Ыун важность регулярного пересмотра разрешений. Он также добавляет, что в настройках можно контролировать, какие приложения имеют доступ, например, к камере.

Кроме того, Ыун рекомендует внимательно изучать условия использования приложения, с которыми часто соглашаются, не читая их. «Быстрый поиск в интернете может дать полезную информацию о приложении и помочь избежать возможных угроз», - советует эксперт.

Включите двухфакторную аутентификацию

Помимо использования надежных паролей, специалист Государственного IT-центра подчеркивает важность двухфакторной аутентификации (2FA), поскольку жертвами мошенничества часто становятся те, у кого 2FA не активирована. К сожалению, многие пользователи, в том числе молодые люди, не осознают важность этой меры. «Лучше всего использовать двухфакторную аутентификацию через специальное приложение, чтобы коды аутентификации не отображались на главном экране телефона», - рекомендует Ыун.

Он также советует настроить блокировку экрана устройства, используя PIN-код или биометрическую идентификацию. «Также стоит проверить, какие уведомления отображаются на заблокированном экране - можно ли видеть полные сообщения и отвечать на них прямо с экрана блокировки», - добавляет он.

Для дополнительной безопасности эксперт рекомендует использовать шифрование устройства и VPN.

Для работы и личной жизни можно использовать разные решения

Ответ на вопрос, следует ли использовать отдельные устройства для работы и личных нужд, зависит, по мнению Ыуна, от чувствительности данных и отношения работодателя к безопасности информации. «Если одно устройство используется для обоих целей, стоит рассмотреть решение Mobile Device Management (MDM), которое позволяет разделять данные пользователя и рабочий профиль», - объясняет он, советуя следовать указаниям IT-отдела компании.

Ыун также обращает внимание на необходимость проверки надежности платежных систем при оплате через приложения. «Для обеспечения безопасности можно использовать специальную карту для онлайн-покупок, на которую перед каждой покупкой переводится нужная сумма», - рекомендует он.