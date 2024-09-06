Сюжет, открывающий новый сезон передачи Kuuuurija, - рассказ о том, как семья из Центральной Эстонии через пару месяцев потеряет свой дом, который она обустраивала с заботой и любовью на протяжении многих лет.
Для подписчиков
«Эта бумага не имеет силы»: семью с тремя детьми выгоняют на улицу из дома, который они отстраивали девять лет (2)
Эрко Эльмик - учитель математики, уже девять лет вместе со своими тремя несовершеннолетними детьми и женой он живет на хуторе неподалеку от Вяйке-Маарья. В дом, о котором далее пойдет речь, Эрко вложил много денег и любви.
«Мы жили в квартире в Центральной Эстонии, у нас уже было двое детей. Жизнь в квартире выглядела скучной: по дому ничего делать не надо. У меня было ощущение, что я прихожу с работы, а заняться нечем», - говорит он.