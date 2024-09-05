Государство прекратит выплачивать пособие одиноким пенсионерам, проживающим в домах престарелых

Перевод: Сергей Светлов

Эти изменения вытекают из реформы системы попечения, вступившей в силу в июле прошлого года, в рамках которой была снижена доля личных расходов на содержание в домах престарелых.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ), в результате реформы государственный сектор покрывает компонент ухода в плате за место в доме престарелых, который в среднем составляет 590 евро.

«Поэтому дополнительное социальное пособие в размере 200 евро, выплачиваемое один раз в год пожилым людям, проживающим в домах престарелых, больше не является целесообразным», - заявила Рийсало. Целью пособия в размере 200 евро является поддержка тех пенсионеров, которые живут в одиночестве, но при этом не в доме престарелых.

В результате реформы системы попечения пенсионеры, проживающие в домах престарелых, больше не оплачивают полную стоимость проживания, и, как следствие, выплаты пособия пенсионерам, проживающим в домах общего и специального ухода, а также лицам, получающим услуги проживания в сообществе, прекратятся с 2025 года.

Государство выплачивает 200 евро в качестве пособия одиноким пенсионерам, если их доход ниже установленного предела для выплаты пособия пенсионера, который в этом году составляет 853 евро.

Исключение до сих пор действовало для пожилых людей, получающих круглосуточные услуги по уходу: в их случае не проверялось, проживают ли они в одиночестве, а пособие пенсионера выплачивалось, если размер их пенсии был ниже установленного предела для выплаты пособия.

Согласно прогнозам, эти изменения затронут примерно 6700 человек в 2025 году. В 2023 году пособие пенсионера получали 63 500 человек, включая людей, находящихся в попечительских учреждениях. Ожидается, что расходы государственного бюджета сократятся примерно на 1 340 000 евро в 2025 году и на 1 380 000 евро в 2026 году, достигнув 1 540 000 евро к 2028 году.