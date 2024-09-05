АНАЛИЗ Лаури Ляэнеметс: если они нацелятся на полицию, пусть ищут себе нового партнера по коалиции

В правительстве возник первый крупный конфликт. Как и ожидалось, причиной стали сокращения. Министр внутренних дел Ляэнеметс недоволен. «Все шло гладко, я не знаю, что взбесило [председателя “Ээсти 200”, министра образования и науки] Кристину Каллас», - бросает Ляэнеметс перчатку. Он сам признает, что ему не нравится, что спор идет через СМИ, мол, Каллас говорит одно, Ляэнеметс опровергает в другом месте, Каллас снова комментирует, Ляэнеметс добавляет свое мнение.