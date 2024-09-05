«Отпечатки пальцев» помогли эстонскому мёду уехать в Японию

Этой весной появились новости о том, что эстонский мёд получил уникальный в мире ДНК-тест, разработанный местными учеными. Этот тест помогает снизить уровень мошенничества в отрасли, защищает интересы потребителей и производителей, а также способствует реализации экспортного потенциала чистого эстонского мёда.