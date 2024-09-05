Из Эстонии отправляется в Японию первая в мире партия мёда, прошедшего ДНК-тестирование. Об этом сообщил производитель - компания Nordmel из Вильяндимаа.
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«Отпечатки пальцев» помогли эстонскому мёду уехать в Японию
Этой весной появились новости о том, что эстонский мёд получил уникальный в мире ДНК-тест, разработанный местными учеными. Этот тест помогает снизить уровень мошенничества в отрасли, защищает интересы потребителей и производителей, а также способствует реализации экспортного потенциала чистого эстонского мёда.
По данным Европейской комиссии, опубликованным весной 2023 года, 46% импортного мёда подозревалось в добавлении сиропа. Из 320 взятых проб 147 не соответствовали требованиям директивы ЕС по мёду.