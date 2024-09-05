18 сентября вечером съемки фильма пройдут в Ласнамяэ на улице Викерлазе и возле моста Саарепийга на Лаагна-теэ.

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Движение на Лаагна-теэ будет временно ограничено 18 сентября с 19:00 до 22:00. С 22:00 до 5:00 эта зона будет закрыта - полностью для движения ее откроют 19 сентября в 7:00.

Парковаться нельзя будет от дома по адресу Викерлазе, 13 до передней части Laagna keskus 18 сентября с 12:00 до 8 утра 19 сентября. Жители домов №13, 15 и 17 смогут попасть во двор со стороны Лаагна-теэ. 18 сентября по мосту Саарепийга можно будет передвигаться до 19:00 - после этого последуют долгосрочные временные остановки движения.

18 сентября с 22:00 до 7 утра 19 сентября для движения будет закрыта зона от Викерлазе, 13 до Вирби, 12. В целях обеспечения безопасности для перенаправления пешеходов будут установлены заграждения, поскольку состоятся съемки автомобильных сцен.

Из-за съемок фильма дежурная аптека на улице Викерлазе будет закрыта 18 сентября с 19:00 до 7 утра 19 сентября. В этот отрезок времени лекарства и аптечные товары можно приобрести в Тынисмяэской дежурной аптеке (Тынисмяги, 5). Ближайшая аптека в торговом центре Lasnamäe Centrum (Мустакиви-теэ, 13) открыта до 21:00.

Münchhausen Productions OÜ приносит извинения за возможные неудобства и надеется на понимание.