Компания Münchhausen Productions OÜ будет проводить 9, 16, 17 и 18 сентября киносъемки в районах Кесклинн, Ласнамяэ и Нымме, что повлечет за собой временные перекрытия улиц как для автотранспорта, так и для пешеходов. Во всех местах съемки будут работать регулировщики движения для помощи местным жителям и другим участникам движения.
СХЕМЫ ⟩ Съемки фильма повлияют в ближайшие недели на дорожное движение в Таллинне
9 сентября с 8:00 до 20:00 территория перед домом по адресу Пярнуское шоссе, 48 будет закрыта для пешеходов. Автобусная остановка перед зданием будет временно перенесена на полосу общественного транспорта перед перекрестком Суур-Амеэрика и Пярнуского шоссе.
9 сентября с 8:00 до 20:00 в районе Ласнамяэ будет закрыт мост Раадику через Лаагна-теэ, в том числе для общественного транспорта (повлияет на линии автобусов № 42, 67, 51 и 58). Пешеходам и велосипедистам будет обеспечен проход с некоторым временем ожидания, однако в качестве обходного пути можно использовать туннель или переход, находящиеся на расстоянии пяти минут ходьбы. Автотранспорт сможет объехать по мосту на Мустакиви-теэ. С маршрутами объезда общественного транспорта можно ознакомиться на сайте transport.tallinn.ee.
11 сентября с 10:00 до 23:00 в Нымме на отрезке улицы перед домом на Аате, 10 движение автотранспорта и пешеходов будет ограничено. Пешеходам следует считаться со временем ожидания до 10 минут во время съемок. Парковка на некоторых улицах в районе улицы Аате будет временно запрещена.
16 сентября будет закрыт отрезок улицы Кейцвальди между улицами Кундери и Фельманни, перекресток улиц Фельманни и Крейцвальди закроется для автотранспорта и пешеходов с 20:00 до 6 часов утра 17 сентября. Пешеходы смогут пройти через Полицейский парк и парковку Дома радио на переулок Рауа, и с другой стороны через внутренний двор ERR мимо отеля Hilton на улицу Фельманни. Необходимо учитывать время ожидания.
17 сентября с 19:00 до 22:00 будет нарушено дорожное движение на Нарвском шоссе на отрезке между улицей Пронкси и Нарвским шоссе, 4, а также на улице Манеэжи и площади Компасси, где регулировщики движения будут пропускать только общественный транспорт. С 22:00 до 5:00 эта зона будет полностью закрыта. Утром 18 сентября с 5:00 до 7:00 проехать там сможет только общественный транспорт.
Для местных жителей будет организована бесплатная замещающая парковка 17 и 18 сентября. Жители домов №3, 5 и 8 на улице Манеэжи смогут попасть во двор с улицы Реймани, которая станет двусторонней.
18 сентября вечером съемки фильма пройдут в Ласнамяэ на улице Викерлазе и возле моста Саарепийга на Лаагна-теэ. Движение на Лаагна-теэ будет временно ограничено 18 сентября с 19:00 до 22:00. С 22:00 до 5:00 эта зона будет закрыта - полностью для движения ее откроют 19 сентября в 7:00. Парковаться нельзя будет от дома по адресу Викерлазе, 13 до передней части Laagna keskus 18 сентября с 12:00 до 8 утра 19 сентября. Жители домов №13, 15 и 17 смогут попасть во двор со стороны Лаагна-теэ. 18 сентября по мосту Саарепийга можно будет передвигаться до 19:00 - после этого последуют долгосрочные временные остановки движения.
18 сентября с 22:00 до 7 утра 19 сентября для движения будет закрыта зона от Викерлазе, 13 до Вирби, 12. В целях обеспечения безопасности для перенаправления пешеходов будут установлены заграждения, поскольку состоятся съемки автомобильных сцен.
Из-за съемок фильма дежурная аптека Vikerlase (Викерлазе, 19) будет закрыта 18 сентября с 19:00 до 7 утра 19 сентября. В этот отрезок времени лекарства и аптечные товары можно приобрести в Тынисмяэской дежурной аптеке (Тынисмяги, 5). Ближайшая аптека в торговом центре Lasnamäe Centrum (Мустакиви-теэ, 13) открыта до 21:00.
Münchhausen Productions OÜ приносит извинения за возможные неудобства и надеется на понимание.