«Я лежал в постели и готовился умереть»: те, кто не входит в группу риска, не могут получить вакцину от коронавируса даже за деньги

Майя-Трийн Канарбик, советник отдела здравоохранения Министерства социальных дел, также подтвердила Postimees, что люди, не принадлежащие к группе риска, не могут быть вакцинированы против Covid-19 даже платно.

Этой осенью только люди из группы риска получат бесплатную вакцину от коронавируса. Те, кто не входит в группу риска, должны полагаться на гибкость семейного врача, поскольку по правилам защитную инъекцию нельзя получить даже за свой счет.