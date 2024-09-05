Этой осенью только люди из группы риска получат бесплатную вакцину от коронавируса. Те, кто не входит в группу риска, должны полагаться на гибкость семейного врача, поскольку по правилам защитную инъекцию нельзя получить даже за свой счет.
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«Я лежал в постели и готовился умереть»: те, кто не входит в группу риска, не могут получить вакцину от коронавируса даже за деньги
Перевод: Александр Шкут
На прошлой неделе Катрин Идла хотела сделать прививку от коронавируса к осеннему сезону. Она смогла зарегистрироваться в Государственной э-Регистратуре и выбрать ближайшее место для инъекции. Во вторник она пошла на прививку.