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«Я лежал в постели и готовился умереть»: те, кто не входит в группу риска, не могут получить вакцину от коронавируса даже за деньги

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Майя-Трийн Канарбик, советник отдела здравоохранения Министерства социальных дел, также подтвердила Postimees, что люди, не принадлежащие к группе риска, не могут быть вакцинированы против Covid-19 даже платно.
Майя-Трийн Канарбик, советник отдела здравоохранения Министерства социальных дел, также подтвердила Postimees, что люди, не принадлежащие к группе риска, не могут быть вакцинированы против Covid-19 даже платно. иллюстрация: Artur Kuus

Этой осенью только люди из группы риска получат бесплатную вакцину от коронавируса. Те, кто не входит в группу риска, должны полагаться на гибкость семейного врача, поскольку по правилам защитную инъекцию нельзя получить даже за свой счет.

Перевод: Александр Шкут

На прошлой неделе Катрин Идла хотела сделать прививку от коронавируса к осеннему сезону. Она смогла зарегистрироваться в Государственной э-Регистратуре и выбрать ближайшее место для инъекции. Во вторник она пошла на прививку.

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