Таллиннский марафон Swedbank вместе с Таллиннским осенним забегом порадуют участников обширной программой.
На выходных в Таллинне пройдут крупнейшие забеги - регистрация еще открыта!
В программу фестиваля движения, который пройдет в столице Эстонии в эти выходные (6-8 сентября), войдут марафонский забег (42,195 км), полумарафон (21,1 км), Таллиннский осенний забег (10 км), Юниорский забег Nike (5 км) и детские забеги. Также впервые будут проведены благотворительная эстафета и приветственный забег. Желающие также могут принять участие в виртуальном забеге, который продлится весь сентябрь.
Центр соревнований вместе с выставочной территорией расположатся на площади Вабадузе. Там же пройдут церемонии награждения и всевозможные бесплатные концерты, на которых в рамках Года культурных ценностей выступят известные эстонские артисты.
Уже с сегодняшнего дня участники забегов смогут получить свои стартовые номера в центре соревнований на площади Вабадузе.
В пятницу (6 сентября) в 15:00 на горке Харью, неподалеку от улицы Команданти, откроется уникальное гигантское граффити Таллиннского марафона, созданное признанными эстонскими уличными художниками. Граффити станет первым в Эстонии проектом сотрудничества в сфере искусства и спорта.
В пятницу вечером, в 18:30, перед Кадриоргским художественным музеем мэр Таллинна Евгений Осиновский даст старт символическому приветственному забегу. В забеге, который пройдет по парковым дорожкам, может принять участие любой желающий, оно по силам каждому. Дистанцию можно пробежать, а можно преодолеть пешком. Дети до 12 лет могут участвовать бесплатно. Перед началом можно будет насладиться выступлением Ярека Касари перед Кадриоргским художественным музеем, а после забега выступит группа Traffic.
Старт и финиш основных дистанций (42,195 км, 21,1 км, 10 км) крупнейшего национального спортивного мероприятия Эстонии находится у подножия Тоомпеа на улице Фальги. На специально сооруженной неподалеку от стартового коридора сцене участников будут приветствовать барабанщик Сийм Коппель, певица Лаура Притс и тренеры My Fitness.
Субботняя программа начнется 7 сентября в 9:00 с полумарафона и в 11:00 продолжится детскими забегами на стадионе Шнелли. В 14.00 начнется Таллиннский осенний забег, а вечер завершит начинающийся в 18:30 молодежный забег Nike, старт и финиш которого расположены на площади Вабадузе. В субботу на площади Вабадузе выступят фолк-ансамбль Nedsaja Küla Band, ставший любимцем публики в Eesti Laul Ollie и набирающая популярность среди молодежи Мария Калласту.
В воскресенье, 8 сентября, в 9 часов утра с Тоомпеа стартует классический марафон протяженностью 42,195 километра, совместо с которым впервые состоится и благотворительный эстафетный марафон. На площади Вабадузе выступят Laura Prits Rock & Roll Experience и группа Angus.
На различные дистанции Таллиннского марафона и осеннего забега Swedbank уже зарегистрировались более двадцати тысяч любителей спорта из 79 стран.
Представленные страны:
Албания, Алжир, Соединенные Штаты Америки, Объединенные Арабские Эмираты, Армения, Азербайджан, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Коста-Рика, Эквадор, Эстония, Египет, Македония, Эфиопия, Филиппины, Грузия, Гваделупа, Китай, Испания, Голландия, Хорватия, Ирландия, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Исландия, Италия, Япония, Ямайка, Канада, Казахстан, Кения, Колумбия, Киргизия, Греция, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Марокко, Мексика, Молдова, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Франция, Французская Полинезия, Швеция, Румыния, Германия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Финляндия, Шри-Ланка, Свазиленд, Швейцария, Дания, Таиланд, Тайвань, Чехия , Турция, Уганда, Великобритания, Украина, Венгрия, Новая Зеландия, Венесуэла, Вьетнам и Зимбабве.
Зарегистрироваться на различные дистанции крупнейшего в Эстонии спортивного мероприятия можно до 17.00 пятницы на сайте www.jooks.ee. В день соревнований зарегистрироваться можно в центре соревнований на площади Вабадузе.
С программой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.