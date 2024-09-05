На выходных в Таллинне пройдут крупнейшие забеги - регистрация еще открыта!

В программу фестиваля движения, который пройдет в столице Эстонии в эти выходные (6-8 сентября), войдут марафонский забег (42,195 км), полумарафон (21,1 км), Таллиннский осенний забег (10 км), Юниорский забег Nike (5 км) и детские забеги. Также впервые будут проведены благотворительная эстафета и приветственный забег. Желающие также могут принять участие в виртуальном забеге, который продлится весь сентябрь.

Центр соревнований вместе с выставочной территорией расположатся на площади Вабадузе. Там же пройдут церемонии награждения и всевозможные бесплатные концерты, на которых в рамках Года культурных ценностей выступят известные эстонские артисты.

Уже с сегодняшнего дня участники забегов смогут получить свои стартовые номера в центре соревнований на площади Вабадузе.

В пятницу (6 сентября) в 15:00 на горке Харью, неподалеку от улицы Команданти, откроется уникальное гигантское граффити Таллиннского марафона, созданное признанными эстонскими уличными художниками. Граффити станет первым в Эстонии проектом сотрудничества в сфере искусства и спорта.

В пятницу вечером, в 18:30, перед Кадриоргским художественным музеем мэр Таллинна Евгений Осиновский даст старт символическому приветственному забегу. В забеге, который пройдет по парковым дорожкам, может принять участие любой желающий, оно по силам каждому. Дистанцию можно пробежать, а можно преодолеть пешком. Дети до 12 лет могут участвовать бесплатно. Перед началом можно будет насладиться выступлением Ярека Касари перед Кадриоргским художественным музеем, а после забега выступит группа Traffic.