Незадолго до 14:00 полиция получила сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в деревне Ору волости Козе, где столкнулись автомобиль скорой помощи и мотоцикл.

Оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Кевин Энни сообщил, что автомобиль скорой помощи ехал по Колу-Таммику-теэ в сторону больницы с пациентом, не включив сирены и мигалки.

По предварительным данным, двигавшийся навстречу мотоциклист на внутреннем повороте выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль скорой помощи. В результате серьезного столкновения 17-летний водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. 58-летний водитель машины скорой помощи и пассажиры не пострадали, пациента доставила в больницу другая бригада.

Мотоциклист был в шлеме, и его трезвость определит экспертиза. Водитель машины скорой помощи был трезв и имел соответствующую категорию водительских прав.

Авария произошла на участке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

Точные обстоятельства тяжелого дорожно-транспортного происшествия будут выяснены в ходе начатого расследования.

В этом году в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 82 мотоциклиста, а вместе с сегодняшним происшествием погибли семь человек.

«Если мы посмотрим на общую картину дорожного движения, то ситуация довольно печальная. Образно говоря, каждую неделю погибает один человек и ежедневно травмируется пятеро. Это слишком много. Что-то действительно должно измениться, и полиция не может и не способна сделать движение безопасным в одиночку, для этого нужны совместные усилия, действия и хороший пример каждого», - сказал Энни.