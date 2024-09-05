Ровно десять лет назад, 5 сентября 2014 года, в 9 часов утра в районе эстонско-российской границы в Вырумаа агенты Федеральной службы безопасности России (ФСБ) похитили сотрудника Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Эстона Кохвера и увезли его в Россию .

5 сентября 2014 года. Пятница. Всего двумя днями ранее президент США Барак Обама выступил в Таллинне с памятной речью, в которой сказал, что защищать Таллинн, Ригу и Вильнюс так же важно, как Берлин, Париж и Лондон. Остается загадкой, умышленно ли Россия похитила Эстона Кохвера вскоре после визита президента США или эти два события просто совпали по времени.