Во Франции сменился премьер-министр

«Это назначение произошло после беспрецедентного цикла консультаций, в ходе которого, в соответствии со своими конституционными обязанностями, президент убедился, что премьер-министр и будущий состав правительства создадут наилучшие условия для стабильности и обеспечения максимально широкого объединения, - говорится в сообщении. - Страна выбрала безопасность в качестве приоритета на прошедших выборах. Бернье обещал с этой программой пойти еще на прошлые президентские выборы. Борьба с нелегальной миграцией, преступностью и терроризмом – его приоритеты».

На этом месте 73-летний Барнье сменит Габриэля Атталя.

Мишель Барнье - в прошлом министр иностранных дел Франции при президенте Жаке Шираке. Он был министром охраны окружающей среды в начале - середине 90-х, секретарем по европейским делам и министром сельского хозяйства. Он занимал высокие посты в Евросоюзе, в том числе был главным переговорщиком со стороны ЕС по условиям выхода Великобритании из союза.

Барнье должен сформировать новое правительство. Франция 51 день живет с временным кабинетом министров, оставшимся исполнять обязанности после его роспуска, напоминает Radio France Internationale.