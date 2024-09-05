Государственное финансирование партий сократят на десять процентов

«Так как финансирование партий входит, например, в бюджет Министерства внутренних дел, государственное финансирование сократится на десять процентов в течение трех лет, - заявил сегодня утром министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (социал-демократы) в социальных сетях. - Таким образом, и партии, в духе солидарности со всем государством и обществом, должны затянуть пояса - что, собственно, и правильно».