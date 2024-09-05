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Государственное финансирование партий сократят на десять процентов

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Рийгикогу.
Рийгикогу. Фото: Konstantin Sednev

В рамках общей политики сокращений в течение трех лет на десять процентов будет урезано государственное финансирование, выделяющееся партиям.

Перевод: Сергей Светлов

«Так как финансирование партий входит, например, в бюджет Министерства внутренних дел, государственное финансирование сократится на десять процентов в течение трех лет, - заявил сегодня утром министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (социал-демократы) в социальных сетях. - Таким образом, и партии, в духе солидарности со всем государством и обществом, должны затянуть пояса - что, собственно, и правильно».

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