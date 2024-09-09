Что такое политическая партия? В классическом определении - это общественное объединение граждан, разделяющих программу и устав партии. Но то, что происходит в последнее время в политической жизни Эстонии, производит самое скверное впечатление, потому что членство в партии превратилось в форму допуска к хорошо оплачиваемым должностям.

Разумеется, смена власти в стране или отдельном самоуправлении на уровне исполнительных органов (правительство республики и управы), неизбежно ведет к перестановкам в структурах власти. При этом часто меняются руководители организаций, учредителями которых являются муниципалитеты. Однако в Эстонии давно сложилась такая практика, что главным критерием при решении об отставке старых и назначении новых руководителей является не столько их профессионализм, сколько политическая лояльность.

Политический фаворитизм

Откровенный характер этот политический фаворитизм приобрел в Таллинне времен Сависаара и в Нарве практически при всех мэрах, руководивших городом последние 20 лет. В столице Эстонии старейшины управ, директора школ, детских садов, транспортных организаций, культурных центров и даже общественных бань почти все как на подбор были членами Центристской партии. Кроме того, и депутаты-центристы заседали во множестве советов муниципальных учреждений, получая за это приличные доплаты.