В апреле 2024 года Центристская партия, десятилетиями находившаяся в Таллинне у власти, эту власть потеряла и стала оппозиционной силой в горсобрании Таллинна. Публицист Андрей Кузичикин напоминает, что формирование новой правящей коалиции в Таллинне весной этого года сулило большие перемены тем, кто устал от центристской монополии на власть. Ожидания не сбылись, поскольку новый мэр от социал-демократов радостно перенял центристскую практику допуска к должности через партийный билет.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Эстонские партии теперь как фирмы, для русских избирателей в Таллинне сплели паутину
Что такое политическая партия? В классическом определении - это общественное объединение граждан, разделяющих программу и устав партии. Но то, что происходит в последнее время в политической жизни Эстонии, производит самое скверное впечатление, потому что членство в партии превратилось в форму допуска к хорошо оплачиваемым должностям.
Разумеется, смена власти в стране или отдельном самоуправлении на уровне исполнительных органов (правительство республики и управы), неизбежно ведет к перестановкам в структурах власти. При этом часто меняются руководители организаций, учредителями которых являются муниципалитеты. Однако в Эстонии давно сложилась такая практика, что главным критерием при решении об отставке старых и назначении новых руководителей является не столько их профессионализм, сколько политическая лояльность.
Политический фаворитизм
Откровенный характер этот политический фаворитизм приобрел в Таллинне времен Сависаара и в Нарве практически при всех мэрах, руководивших городом последние 20 лет. В столице Эстонии старейшины управ, директора школ, детских садов, транспортных организаций, культурных центров и даже общественных бань почти все как на подбор были членами Центристской партии. Кроме того, и депутаты-центристы заседали во множестве советов муниципальных учреждений, получая за это приличные доплаты.
Формирование новой правящей коалиции в Таллинне весной этого года сулило большие перемены тем, кто устал от центристской монополии на власть. Ожидалось, что революционные изменения коснутся всех механизмов функционирования города, включая кадровую политику. Но то, что я наблюдаю вот уже пятый месяц, иначе, как «политическое бесстыдство», назвать не могу.
Понятно, когда люди выходят из партии по принципиальным соображениям, разочаровавшись в ее курсе и лидерах. Но когда они порывают с партией ради сохранения своего рабочего места, принять и понять это невозможно, потому как такой поступок есть откровенная беспринципность. Более того: сегодня эта беспринципность возведена в принцип, гарантирующий получение дохода.
Думаю, что исход из Центристской партии то руководителя Певческого поля, то директора бани - это только начало. Многие руководители муниципальных организаций стараются не афишировать смену своей партийной принадлежности. А для тех, кто вовремя не сориентировался, устроили показательное увольнение центриста, депутата Таллиннского горсобрания и теперь уже бывшего директора школы по интересам «Тондираба» и детского сада «Куристику» Сергея Пчелкина.
Демонстративная порка
Я не хочу записываться к Пчелкину в адвокаты - он человек взрослый и должен понимать, что такое чувствительные политические темы, и уметь отвечать за свои ошибки. Но демонстративный характер увольнения, сопровождаемый грандиозным скандалом, несоразмерным по масштабу с инкриминируемым деянием, сомнений не оставляет: сценарий шоу писали в высоких кабинетах мэрии Таллинна.
Любопытно, что заложником данной ситуации оказался молодой вице-мэр Таллинна по вопросам образования, представляющий партию «Ээсти 200», Алексей Яшин. Он, безусловно, осудил текст, опубликованный Пчелкиным, но попытался дистанцироваться от принятия решения об увольнении опального директора, хотя получил прямую рекомендацию от своего непосредственного начальника - мэра Евгения Осиновского. Но увольнение состоялось. Однако после предложения Осиновского назначить на должность старейшины Ласнамяэ Юлианну Юрченко даже покладистый Алексей Яшин не выдержал и подал голос протеста против такого решения.
Между тем, совершенно очевидно, что выход из Центристской партии директора бани, увольнение Пчелкина, выдвижение в министры Владимира Света и выдвижение в старейшины Юлианны Юрченко - это звенья одной цепи. Вернее, нити паутины, которые плетет весьма искушенный в политических интригах Евгений Осиновский. А попасть в эту паутину должны русские избиратели.
Борьба за голоса с «русской улицы»
Уже не за горами выборы в горсобрание Таллинна. На прошлых выборах в 2021 год в столице Эстонии социал-демократы получили скромные 7,5% по сравнению с центристами, получившими 45,4%. В Ласнамяэ контраст еще более очевидный: 3% у социал-демократов против 77% у центристов.
Для удержания власти Осиновский нуждается в резком повышении рейтингов Социал-демократической партии. А это возможно только за счет голосов «русской улицы». Поэтому понятна нерешительность соцдемов в вопросе ограничения избирательных прав граждан России на местных выборах.
Назначение Владимира Света министром - четкий сигнал русским избирателям Таллинна: социал-демократы сумели разрушить монополию эстонцев в правительстве и внедрили туда единственного русского, который долгое время жил в Ласнамяэ и даже был старейшиной района. Юлианна Юрченко тоже известная в районе личность. Она не снискала особой популярности у жителей Ласнамяэ, пока возглавляла его. Но русское происхождение и фамилия - это пропуск в клуб русскоязычных избирателей.
Увольнение Пчелкина - кнут для директоров школ, детских садов и других муниципальных учреждений Ласнамяэ, имеющих возможность влиять на электоральные настроения родителей и клиентов: вашу лояльность оценят, нелояльных уволят. Безусловно, это моя версия происходящего и она может быть оспорена. Однако иллюзий по поводу политического прагматизма, который мутировал в политический цинизм, у меня нет.
Коррозия политической системы
Другое дело, насколько такие сценарии опасны для политической жизни Эстонии в целом. Полагаю, что очень опасны. Пробовал сравнить Евгения Осиновского с каким-нибудь литературным героем. Упорно цепляет образ Мефистофеля из «Фауста» Гете. Как известно, антагонист доктора Фауста успешно культивировал человеческие слабости и пороки. И главный порок - ложь, которая как ключ открывает двери ко всем грехам. Поэтому криводушие политиков, вынужденных лгать и оправдывать свою беспринципность пафосными фразами, провоцирует коррозию эстонской политической системы изнутри.
Когда я слушаю жалкий лепет Юлианны Юрченко, объясняющей, что она покинула ряды центристов исключительно в знак протеста против вступления в партию Яака Мадисона, то думаю в глубокой печали: «Девочка! Кого ты обманываешь?». Ты была беспартийной ровно 37 минут. И стала членом соцдемов, получив до того ангажемент на должность старейшины Ласнамяэ.
Если бы Владимир Свет и Юлианна Юрченко остались беспартийными, уважения было бы к ним больше. Но очевидность политического торга просто кричит: «Продано!!!». Однако не Михаилу Кылварту это осуждать: он практику допуска к должности через партийный билет центристов перенял от Эдгара Сависаара и широко этот инструмент использовал в своей кадровой политике.
Есть и еще одна не столь очевидная опасность политических игр с лояльностью и партийностью. Человек, жертвующий принципами во имя собственного благополучия, не может вызывать доверия. Если он привык менять хозяина и готов служить кому угодно, лишь бы сытно кормили, то такая способность быстро конвертируется в коллаборационизм. А чем больше потенциальных коллаборантов в обществе, тем горячее пламя Донбасса.