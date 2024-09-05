Десятки килограммов амфетамина: преступники задержаны с поличным

Группу из восьми человек подозревают в контрабанде 55 килограммов амфетамина из Швеции в Финляндию в период с декабря 2023 по апрель 2024 года. Об этом сообщает Центральная криминальная полиция KRP, которая ведет расследование совместно с полицией Западной Уусимаа.

Семь подозреваемых - граждане Косово и один - гражданин Финляндии. Их подозревают в совершении преступлений, связанных с наркотиками, отмыванием денег и огнестрельным оружием.

В ходе предварительного следствия у них изъяли около 40 килограммов амфетамина, более 13 тысяч евро наличными и огнестрельное оружие.

Кроме того, немецкая полиция конфисковала около 57 000 евро наличными, которые предположительно были получены в результате торговли амфетамином в Финляндии.