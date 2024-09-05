Медалистку Паралимпиады затравили: сегодня был жуткий день

«Честно скажу, сегодня было совершенно ужасно», - рассказала СМИ 37-летняя спортсменка.

Она сказала это 29 августа, практически сразу после того, как завоевала серебро на дистанции 50 метров вольным стилем. Почему? Потому что спортсменка стала жертвой травли. Рэли-Кроссли обвинили в мошенничестве.

Американка выступала в объединенном классе S9 и S10. В этих соревнованиях принимают участие спортсмены, у которых имеются проблемы с координацией, подвижностью конечностей или некоторые из них отсутствуют.

Рэли-Кроссли пережила несколько несчастных случаев, в результате которых у нее были повреждены спина, шея и мозг. Кроме того, в 2018 году ей удалили часть черепа - после того, как обнаружили опухоль головного мозга. Левая сторона тела пловчихи была парализована, а работа некоторых мышц до сих пор нарушена.

«Хотя я каждый день передвигаюсь в инвалидной коляске, иногда я могу ходить на костылях, если судороги не слишком сильные. Но это требует усилий всего тела», - пояснила Рэли-Кроссли.

Несмотря на это, некоторые считают, что она соревнуется не в том классе. «SS9? Это шутка?» - задалась вопросом ее конкурентка Сараи Гаскон в социальных сетях. С ней согласилась и другая пловчиха, американка Джессика Лонг. Кроме того, Рэли-Кроссли услышала критику при выходе на соревнования.

«Все злые языки в Интернете говорят, что я не настолько инвалидка лишь из-за того, что плаваю быстрее. Это страшно, - сказала она. - Если хотите, я завтра побрею голову. Тогда увидите шрамы».

На данный момент, помимо серебра на дистанции 50 метров вольным стилем, Рэли-Кроссли имеет золото на дистанции 100 метров на спине и второе место на дистанции 100 метров вольным стилем.

На дистанции 50 м вольным стилем она также установила мировой рекорд в предварительном раунде (27,28).