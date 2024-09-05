Согласно постановлению, одобренному сегодня правительством, рыбаки должны будут собирать вышедшие из употребления рыболовные снасти и их части отдельно от других отходов и возвращать их производителям. Производители, в свою очередь, обязаны обеспечить возможность для рыбаков бесплатно передавать использованные рыболовные снасти.

«Мусор в море трудно извлечь, поэтому нужно сосредоточиться на предотвращении его попадания туда, - считает начальник отдела цикличной экономики Министерства климата Пеэп Сийм. - Новые требования - это шаг к системному решению проблемы».

Сообщается, что производители будут обязаны ежегодно собирать не менее 10% от объема рыболовных снастей, выпущенных на рынок в предыдущем году. Для этого в портах будут установлены контейнеры с открытым доступом, или будут организованы регулярные сборы, чтобы рыбаки могли бесплатно передавать использованные снасти непосредственно производителям.

В Эстонии самыми распространенными пластиковыми рыболовными снастями являются сетные орудия лова, ловушки и тралы из сетчатого материала, которые могут попасть в море по разным причинам. Исследования показывают, что пластиковые рыболовные снасти составляют значительную часть мусора, найденного на побережьях Европы, в том числе и в Эстонии.