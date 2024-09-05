В этот раз учебный год начался с перехода школ на эстонский язык обучения. Как государство и самоуправления должны поддержать переход на эстоноязычное обучение в русскоязычных школах?
ГОЛОС ПАРТИЙ ⟩ Как поддержать переход на эстоноязычное обучение в русскоязычных школах?
Лийна Керсна
бывший министр образования (Партия реформ)
Самое важное, что и государство, и самоуправления как школьные администраторы могут сделать для школ, переходящих на эстонский язык, – это придерживаться принятых решений. Цель должна быть ясной, понятной и непоколебимой для всех. Необратимо. При проведении любой крупной реформы возникают проблемы. Это естественно и неизбежно.
В то же время мы должны помнить, что все проблемы можно решить, если цель ясна. Возникающие проблемы необходимо решать на постоянной основе и гибко. Причем на всех уровнях: государство, владелец школы (местное самоуправление – прим. ред.), и руководство школы, и учитель на уровне класса. Успешная система образования во многом основана на доверии, государство должно доверять владельцам школ, владельцы школ должны доверять руководству школ, руководства школ, родители и дети должны доверять учителям, а учителя, конечно, должны доверять ученикам.
Но доверие нужно заслужить. Иными словами, эту важную реформа следует воплощать в жизнь таким образом, чтобы доверие друг к другу росло, а не уменьшалось. Государство предлагало и продолжает оказывать школам широкую поддержку, чтобы обучение проходило на эстонском языке и с использованием современных методов обучения. Чтобы все молодые люди, живущие в Эстонии, имели равные возможности в нашем обществе.
Хельо Пикхоф
Председатель комиссии Рийгикогу по культуре (Социал-Демократическая партия)
Переход на обучение на эстонском языке, несомненно, является важной и многогранной реформой и серьезным вызовом для государства, самоуправлений и школ, а также для семей. Такая социально значимая реформа, которая должна реально привести русскоязычных детей в эстонское языковое и культурное пространство и открыть им больше дверей на рынке труда, не должна потерпеть неудачу.
В любом случае, основания для оптимизма есть. Если обычно между нашими политическими партиями существуют большие разногласия, то в этом случае можно говорить о более широком политическом консенсусе, наличие которого явно ощущалось в комиссии Рийгикогу по культуре. Мы рады гладкому старту реформы – если в начале года говорили о вопиющей нехватке учителей, то в целом нам удалось преодолеть эту проблему. Министерство образования и науки совместно с органами местных самоуправлений приложило для этого большие усилия. Например, город Таллинн довольно щедро профинансировал переход на эстоноязычное образование и организовал обучение эстонскому языку русскоязычных учителей, поддерживал языковые курсы для них и так называемую языковую миграцию. И эта работа будет продолжаться, ведь наличие учителей, владеющих эстонским языком на необходимом уровне, также станет одним из ключевых вопросов реформы в последующие годы. Особенно это касается Ида-Вирумаа.
Реформа, о которой идет речь, представляет собой непрерывный процесс, в ходе которого необходимо принимать мудрые и продуманные решения. Разумеется, качество образования ни русскоязычных детей, ни эстоноязычных детей не должно пострадать. Особого внимания здесь требуют русскоязычные дети с особыми потребностями.
Андрес Каарманн
Член правления Партии правых
Сейчас мы видим лозунги и заявления, будто переход на государственный язык уже состоялся и удался. Однако настоящая работа только начинается – Министерству образования предстоит всеми методами проверять, зазвучал ли на самом деле в школах эстонский язык, при необходимости направлять на занятия оценщиков и соответствующим образом реагировать в случае плохих результатов. Окончательный переход может состояться и быть успешным только в том случае, если и государство, и местные самоуправления будут придерживаться принципов и проявят требовательность.
Обучение на государственном языке – это не только привилегия, но и обязанность. Получение основного образования в государственных и муниципальных школах является обязательным и оплачивается эстонским налогоплательщиком. Крайне прискорбно, что налогоплательщик так долго был вынужден мириться с ситуацией, когда наше школьное образование не отвечает интересам и ожиданиям Эстонии. Тем более, что на переход на эстоноязычное образование из госбюджета потрачены десятки, если не сотни миллионов евро, а результат весьма скромный.
Проблемы и препятствия на пути перехода к обучению на эстонском языке известны уже несколько десятилетий. То ли из-за неспособности, то ли из-за нежелания терять поддержку среди русскоязычных избирателей, на них смотрели сквозь пальцы. К сожалению, нельзя указать пальцем только на некоторые проблемные муниципалитеты, которые по понятным причинам не захотели торопиться с реформой. Начало реформы тормозилось также непоследовательностью государства и беспринципными исключениями, послаблениями и уступками.
Владимир Архипов
депутат Рийгикогу (Центристская партия)
Наша общая цель должна заключаться в том, чтобы дети, живущие в Эстонии, могли говорить по-эстонски, но для этого нам нужно создать соответствующие возможности. В нынешнем виде не все детали были учтены. Это привело к тому, что от человека, стоящего перед классом, в первую очередь требуется знание эстонского языка, а его образованию и квалификации уделяется меньше внимания.
В школах Эстонии работают около 4000 учителей, не имеющих соответствующей квалификации, из-за чего страдает качество образования, предоставляемого нашим детям. Переход в русскоязычных школах труден, и для успеха требует сильной и разносторонней поддержки как на государственном, так и на муниципальном уровне. В полной мере сделать это не удалось, и поэтому большинство русскоязычных семей предпочитают эстоноязычные школы школам языкового перехода. Появление русскоязычных детей в эстоноязычных классах будет требовать дополнительного внимания со стороны учителей и снижать темп обучения всего класса. В самоуправлениях должна быть конкретная программа перехода на эстоноязычное образование. В городе Таллинне она была создана во время правления Центристской партии, и нынешняя городская власть ее и реализует. Самой большой проблемой всей системы образования Эстонии является нехватка учителей, и для решения этой проблемы приходится закрывать сельские школы, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на небольшие самоуправления.
Многие молодые учителя не идут работать в школу после окончания университета, хотя образование было бесплатным. Государству следует рассмотреть такие меры, как обязательство работать в школе или детском саду в течение определенного периода времени после прохождения обучения, что помогло бы смягчить нехватку учителей. Конечно, с помощью принуждения это осуществить сложно, в этом случае потребуются эффективные мотивационные меры.
Даниэль Кыйв
советник министра образования и науки, член правления «Ээсти 200»
В этом году 1 сентября является историческим, поскольку впервые в Эстонии после восстановления независимости все первые классы начинали обучение на эстонском языке. Это повод для гордости для всех нас. Партия «Ээсти 200» принесла изменение, которого ждали тридцать лет – единую эстоноязычную школу, которое воплощается в жизнь под руководством Кристины Каллас и Алексея Яшина. В то же время мы часто склонны забывать, что это крупнейшая реформа образования в новейшей истории Эстонии, и, по-видимому, самая дорогая: государство инвестирует в переходный период почти 500 миллионов евро на протяжении семи лет. Все для того, чтобы предложить всем эстонским детям, независимо от их родного языка, возможность получить качественное образование на эстонском языке.
Столь крупные инвестиции в образование позволяют школьным администраторам оказывать еще большую поддержку переходящим школам, чем раньше: платить учителям более высокие зарплаты, приобретать новые, свежие учебные пособия, предлагать разностороннее методическое обучение и т. д. Государство со своей стороны также увеличило количество мест различных курсов дополнительной подготовки на четыреста, и еще раз напомним, что в этом году на педагогические специальности поступило рекордное количество заявлений – желающих стать учителями теперь в два раза больше, чем в пять много лет назад. Однако для того, чтобы переход был успешным, самое важное сегодня для общества – это сделать глубокий вдох и дать нашим школам, учителям и детям возможность спокойно работать. Мы доверяем нашим преподавателям, они знают, что делают.