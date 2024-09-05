ГОЛОС ПАРТИЙ Как поддержать переход на эстоноязычное обучение в русскоязычных школах?

Депутат Рийкикогу Лийна Керсна Фото: Ээро Вабамяги

Лийна Керсна

бывший министр образования (Партия реформ)

Самое важное, что и государство, и самоуправления как школьные администраторы могут сделать для школ, переходящих на эстонский язык, – это придерживаться принятых решений. Цель должна быть ясной, понятной и непоколебимой для всех. Необратимо. При проведении любой крупной реформы возникают проблемы. Это естественно и неизбежно.

В то же время мы должны помнить, что все проблемы можно решить, если цель ясна. Возникающие проблемы необходимо решать на постоянной основе и гибко. Причем на всех уровнях: государство, владелец школы (местное самоуправление – прим. ред.), и руководство школы, и учитель на уровне класса. Успешная система образования во многом основана на доверии, государство должно доверять владельцам школ, владельцы школ должны доверять руководству школ, руководства школ, родители и дети должны доверять учителям, а учителя, конечно, должны доверять ученикам.

Но доверие нужно заслужить. Иными словами, эту важную реформа следует воплощать в жизнь таким образом, чтобы доверие друг к другу росло, а не уменьшалось. Государство предлагало и продолжает оказывать школам широкую поддержку, чтобы обучение проходило на эстонском языке и с использованием современных методов обучения. Чтобы все молодые люди, живущие в Эстонии, имели равные возможности в нашем обществе.