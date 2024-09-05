Лембит Майметс, инженер-строитель, живущий и работающий в Торонто, занял первое место на международном конкурсе изобретений, проводимом в Канаде. Значимость этой победы коллега Майметса по Университету Торонто сравнивает с олимпийским золотом спортсмена Эрки Нооля.
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Уникальное достижение: 97-летний уроженец Пярнумаа победил на всемирном конкурсе изобретателей
Перевод: Павел Соболев
Работа достигшего почтенного 97-летнего возраста Майметса была удостоена высшей награды среди сотен работ со всего мира. Отмеченная наградой Всемирной ассоциации интеллектуальной собственности на изобретения (WIIPA) работа называется «Самостоятельно развертывающийся под влиянием гравитации спутник».