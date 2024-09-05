Уникальное достижение: 97-летний уроженец Пярнумаа победил на всемирном конкурсе изобретателей

Лембит Майметс, инженер-строитель, живущий и работающий в Торонто, занял первое место на международном конкурсе изобретений, проводимом в Канаде. Значимость этой победы коллега Майметса по Университету Торонто сравнивает с олимпийским золотом спортсмена Эрки Нооля.