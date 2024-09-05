Чт, 5.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Уникальное достижение: 97-летний уроженец Пярнумаа победил на всемирном конкурсе изобретателей

Copy
Лембит Майметс (фото сделано в 2009 году).
Лембит Майметс (фото сделано в 2009 году). Фото: Henn Soodla

Лембит Майметс, инженер-строитель, живущий и работающий в Торонто, занял первое место на международном конкурсе изобретений, проводимом в Канаде. Значимость этой победы коллега Майметса по Университету Торонто сравнивает с олимпийским золотом спортсмена Эрки Нооля.

Перевод: Павел Соболев

Работа достигшего почтенного 97-летнего возраста Майметса была удостоена высшей награды среди сотен работ со всего мира. Отмеченная наградой Всемирной ассоциации интеллектуальной собственности на изобретения (WIIPA) работа называется «Самостоятельно развертывающийся под влиянием гравитации спутник».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх