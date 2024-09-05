Вооруженный исламист застрелен у консульства Израиля в Мюнхене

Представитель полиции заявил, что подозреваемый находился с оружием с длинным стволом и штыком вблизи израильского консульства. Во время перестрелки между пятью полицейскими и подозреваемым было произведено несколько выстрелов с обеих сторон. Других активных действий со стороны подозреваемого не было замечено. Полицейские не пострадали.

Полиция оцепила территорию вокруг консульства и места происшествия. В операции были задействованы многочисленные силы полиции и вертолет. В городе затруднено движение транспорта.

По информации полиции, подозреваемый использовал оружие старого образца. В настоящее время проверяется его автомобиль в целях обнаружения взрывных устройств. Указаний на других подозреваемых пока нет.

По информации телерадиовещательных компаний WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung подозреваемый был гражданином Австрии, родившимся в 2006 году. Он был зарегистрирован по месту жительства в Австрии и приехал в Германию незадолго до происшествия на автомобиле.

Немецким правоохранительным органам он не был ранее известен как экстремист. По информации изданий Der Spiegel и Der Standard, австрийские спецслужбы, однако, обладали информацией о том, что молодой человек был радикальным исламистом.

Херманн высказал предположение о том, что происшествие связано с годовщиной теракта во время мюнхенской Олимпиады 1972 года.