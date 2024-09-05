Перед центром с собранием документации о преступлениях нацизма вблизи консульства Израиля в Мюнхене в четверг был замечен подозреваемый с огнестрельным оружием, сообщает «Радио Свобода». Прибывшие на место полицейские ранили его во время открывшейся перестрелки. Подозреваемый скончался некоторое время спустя. Об этом сообщил министр внутренних дел ФРГ Йоахим Херманн. Политик не раскрыл деталей о возможном мотиве происшествия.
Вооруженный исламист застрелен у консульства Израиля в Мюнхене
Представитель полиции заявил, что подозреваемый находился с оружием с длинным стволом и штыком вблизи израильского консульства. Во время перестрелки между пятью полицейскими и подозреваемым было произведено несколько выстрелов с обеих сторон. Других активных действий со стороны подозреваемого не было замечено. Полицейские не пострадали.
Полиция оцепила территорию вокруг консульства и места происшествия. В операции были задействованы многочисленные силы полиции и вертолет. В городе затруднено движение транспорта.
По информации полиции, подозреваемый использовал оружие старого образца. В настоящее время проверяется его автомобиль в целях обнаружения взрывных устройств. Указаний на других подозреваемых пока нет.
По информации телерадиовещательных компаний WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung подозреваемый был гражданином Австрии, родившимся в 2006 году. Он был зарегистрирован по месту жительства в Австрии и приехал в Германию незадолго до происшествия на автомобиле.
Немецким правоохранительным органам он не был ранее известен как экстремист. По информации изданий Der Spiegel и Der Standard, австрийские спецслужбы, однако, обладали информацией о том, что молодой человек был радикальным исламистом.
Херманн высказал предположение о том, что происшествие связано с годовщиной теракта во время мюнхенской Олимпиады 1972 года.