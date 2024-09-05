Решение финского правительства прекратить выплату народных пенсий финнам, живущим за границей, коснется более 2000 финнов, переехавших на пенсию в Эстонию, и эстонцев, работавших в Финляндии.
Для подписчиков
Решение правительства Финляндии сократит пенсии для нескольких тысяч финнов и эстонцев, проживающих в Эстонии
Перевод: Сергей Светлов
Весной финское правительство предложило план сокращения расходов, который, среди прочего, предусматривает прекращение выплаты народных пенсий финнам, проживающим за границей. Пенсия в Финляндии состоит из трех компонентов: народной пенсии, трудовой пенсии и так называемой страховой пенсии (takuueläke), которая должна обеспечивать минимальную пенсионную сумму в размере 967 евро вместе с народной пенсией.