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Решение правительства Финляндии сократит пенсии для нескольких тысяч финнов и эстонцев, проживающих в Эстонии

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Пенсионный департамент Финляндии Kela.
Пенсионный департамент Финляндии Kela. Фото: Reuters Staff

Решение финского правительства прекратить выплату народных пенсий финнам, живущим за границей, коснется более 2000 финнов, переехавших на пенсию в Эстонию, и эстонцев, работавших в Финляндии.

Перевод: Сергей Светлов

Весной финское правительство предложило план сокращения расходов, который, среди прочего, предусматривает прекращение выплаты народных пенсий финнам, проживающим за границей. Пенсия в Финляндии состоит из трех компонентов: народной пенсии, трудовой пенсии и так называемой страховой пенсии (takuueläke), которая должна обеспечивать минимальную пенсионную сумму в размере 967 евро вместе с народной пенсией.

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