Инспекторы Идаского спасательного центра будут проверять с 9 по 20 сентября пожарную безопасность в учебных заведениях Ида- и Ляэне-Вируского уездов.
Спасатели проверят пожарную безопасность в школах Ляэне- и Ида-Вирумаа
Перевод: Павел Соболев
В ходе проверки контролируются пути эвакуации и доступ транспорта к зданиям школ и детских садов, огнетушители, освещение на маршрутах эвакуации, наличие средств противопожарной защиты, исправность автоматической системы пожарной сигнализации.
«Обычно осенью мы проверяем школы и детские сады, чтобы проконтролировать, подготовились ли учреждения к новому учебному году с точки зрения пожарной безопасности, а также убедиться в безопасности детей и персонала. Проверки без предупреждения дают хорошую картину реальной ситуации с безопасностью, которая ежедневно царит в учебных заведениях», - пояснила инспектор Идаского спасательного центра Карин Вийтмаа.
В октябре прошлого года в двух уездах были проверены 45 школ, недостатки были обнаружены в 21 школе и в одном детском саду в Ида-Вирумаа, и в шести школах в Ляэне-Вирумаа. Наибольшие недостатки наблюдались на маршрутах эвакуации, кое-где огнетушители не были пригодны к эксплуатации или же были установлены в неправильном месте, а также были проблемы с противопожарными дверями, которые в некоторых случаях было невозможно закрыть должным образом.