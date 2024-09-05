Спасатели проверят пожарную безопасность в школах Ляэне- и Ида-Вирумаа

«Обычно осенью мы проверяем школы и детские сады, чтобы проконтролировать, подготовились ли учреждения к новому учебному году с точки зрения пожарной безопасности, а также убедиться в безопасности детей и персонала. Проверки без предупреждения дают хорошую картину реальной ситуации с безопасностью, которая ежедневно царит в учебных заведениях», - пояснила инспектор Идаского спасательного центра Карин Вийтмаа.

В октябре прошлого года в двух уездах были проверены 45 школ, недостатки были обнаружены в 21 школе и в одном детском саду в Ида-Вирумаа, и в шести школах в Ляэне-Вирумаа. Наибольшие недостатки наблюдались на маршрутах эвакуации, кое-где огнетушители не были пригодны к эксплуатации или же были установлены в неправильном месте, а также были проблемы с противопожарными дверями, которые в некоторых случаях было невозможно закрыть должным образом.