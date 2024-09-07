Во главе Таллиннского музея городской жизни – Linnaelumuuseum – с 1 июля стоит Валерия Китаева. С какими планами и идеями она пришла на новую ответственную для каждого музейного работника должность, пройдя открытый конкурс, мы решили спросить у нее самой.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ В Таллиннском музее городской жизни новый руководитель: «Я хочу, чтобы наш музей наконец заметили»
Огромные, совсем не средневековые окна кабинета директора Музея городской жизни выходят в увитый диким виноградом внутренний дворик с фонтанчиком. Дворик музею не принадлежит, так уж случилось. Мы с Валерией Китаевой очень давно не виделись, поэтому пришлось начать, как говорится, сначала.