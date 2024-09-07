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ИНТЕРВЬЮ В Таллиннском музее городской жизни новый руководитель: «Я хочу, чтобы наш музей наконец заметили»

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Руководитель Таллиннского музея городской жизни Валерия Китаева.
Руководитель Таллиннского музея городской жизни Валерия Китаева. Фото: Mihkel Maripuu

Во главе Таллиннского музея городской жизни – Linnaelumuuseum – с 1 июля стоит Валерия Китаева. С какими планами и идеями она пришла на новую ответственную для каждого музейного работника должность, пройдя открытый конкурс, мы решили спросить у нее самой.

Огромные, совсем не средневековые окна кабинета директора Музея городской жизни выходят в увитый диким виноградом внутренний дворик с фонтанчиком. Дворик музею не принадлежит, так уж случилось. Мы с Валерией Китаевой очень давно не виделись, поэтому пришлось начать, как говорится, сначала.

- Мы познакомились ровно десять лет назад, когда в Кик-ин-де-Кёк демонстрировалась подготовленная вами выставка «Сказки старой мызы». Вы в то время работали в рекламном агентстве Avart, участвовали в оформлении фасадов нескольких учебных заведений, а потом куда-то пропали из моего поля зрения… Куда вы подевались?

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