ИНТЕРВЬЮ В Таллиннском музее городской жизни новый руководитель: «Я хочу, чтобы наш музей наконец заметили»

Огромные, совсем не средневековые окна кабинета директора Музея городской жизни выходят в увитый диким виноградом внутренний дворик с фонтанчиком. Дворик музею не принадлежит, так уж случилось. Мы с Валерией Китаевой очень давно не виделись, поэтому пришлось начать, как говорится, сначала.

- Мы познакомились ровно десять лет назад, когда в Кик-ин-де-Кёк демонстрировалась подготовленная вами выставка «Сказки старой мызы». Вы в то время работали в рекламном агентстве Avart, участвовали в оформлении фасадов нескольких учебных заведений, а потом куда-то пропали из моего поля зрения… Куда вы подевались?