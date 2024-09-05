Olerex снова будет судиться с Terminal

В прошлом месяце AS Terminal обратился к Европейской комиссии с просьбой начать разбирательство против эстонского государства из-за незаконной государственной помощи, которая нарушила конкурентную ситуацию на местном рынке топлива.

Согласно жалобе AS Terminal, эстонское государство предоставляло незаконную государственную помощь AS Olerex, позволяя компании на протяжении нескольких лет избегать выполнения требований по биотопливу при продаже топлива.

«Преимущество, полученное Olerex благодаря невыполнению требований по биотопливу, напрямую повлияло на конкурентную ситуацию на рынке топлива, и это также негативно сказалось на потребителях. Необходимо навести порядок на рынке топлива Эстонии, и все участники рынка должны соблюдать законы. Государство должно наконец установить свои правила и обеспечить равное обращение со всеми участниками рынка. Также важно возместить ущерб честным компаниям, пострадавшим из-за рыночных нарушений», - заявил тогда член правления AS Terminal Райдо Раудсепп.

Меж тем представитель Olerex, присяжный адвокат Оливер Няэс сегодня сообщил ERR, что концерн Olerex не получал государственной помощи и не просил ее у государства.

«И Налогово-таможенный департамент, и Департамент окружающей среды неоднократно объясняли компании Terminal, что Olerex не получал никакой государственной помощи. Законодательство Эстонии и Европейского союза также не налагает на поставщиков топлива обязательств, требуемых компанией Terminal», - отметил Няэс.

По его словам, Olerex готовит исковое заявление в суд.