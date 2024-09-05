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Сжигание в костре старой мебели закончилось тем, что спасателям пришлось тушить крупное дерево

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Сжигание стола в костре в итоге закончилось вмешательством спасателей.
Сжигание стола в костре в итоге закончилось вмешательством спасателей. Фото: Lõuna päästekeskus

В среду костер, разведенный на берегу реки Педели в Валга, разгорелся так, что это привело к воспламенению ивы.

Перевод: Павел Соболев

О пожаре, возникшем у реки Педели в районе Пярна-пуйестеэ в Валга, в центр тревоги сообщили в 19.00. Спасатели обнаружили там костер, в котором горели части старого стола, кроме того, огонь перекинулся на иву, рядом с которой он был разведен. Людей рядом с костром не было. Спасатели потушили костер и воспламенившиеся ветви дерева струей воды.

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