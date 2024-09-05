ВИДЕО В Латвии автобус Ecolines столкнулся с автомобилем: один человек погиб

Sadursme, собирающее информацию от очевидцев происшествий на дорогах, сообщает, что серьезная авария произошла в Айзкраукльском крае на трассе А6 в Латвии.

По данным издания, столкнулись легковой автомобиль и автобус Ecolines. В результате аварии водитель автомобиля погиб.

Госполиция подтвердила TVNET, что в четверг, 5 сентября, в Айзкраукльской волости Айзкраукльского края на автостраде А6 произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля марки Volvo. В результате аварии погиб водитель автомобиля.

Большинству пассажиров автобуса, которым требовалась медицинская помощь, она была оказана на месте. Два человека доставлены в больницу.

Полиция расследует обстоятельства аварии.

Предприятие Latvijas Valsts ceļi сообщило, что на месте аварии на Даугавпилсском шоссе (A6) в районе Айзкраукле (87-й км) движение перекрывалось, но всего лишь на 15 минут.

Видео: съемка очевидцев, предоставленная Sadursme.lv