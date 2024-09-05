Сегодня стартует Station Narva: смотрите, кто из звезд и начинающих артистов выступит на фестивале

В 14:00 Алика, суперзвезда родом из Нарвы, даст бесплатный концерт во дворе Нарвской эстонской гимназии. Также выступит школьный ансамбль NERG. В 15:00 всех приглашают на заключительную вечеринку летнего проекта Нарвской арт-резиденции «Посольство Нарвской Венеции» Narva Venice Annuale в формате творческой дачи на территории бывшей водокачки Кренгольма. Также будут проводиться лодочные экскурсии по водным каналам, попасть на которые можно по отдельному пропуску и по предварительной регистрации. В 17:00 NOËP даст бесплатный концерт в Западном дворе Нарвского музея.

В 18:00 на трех сценах Нарвского музея стартует музыкальная программа с выступлениями лауреата премии Грэмми и грайм-звезды Flowdan из Англии, NOËP с приглашенной звездой Аликой, украинской фолктроник-группы Go_A, которая произвела фурор на конкурсе песни «Евровидение», норвежской хулиганской группы Tacobitch, финской авангардистки Пелкки Поутанен, электронного музыканта Modulshtein и актрисы MariQ с новой совместной программой, нарвского электронного проекта ODIN и диджей-дуэта Työmik Bassofsky & itsmebruh. В кинозале замка будет показан документальный фильм «NOËP: первый стадион». До ночи для гостей фестиваля открыты экспозиция музея и внутренние помещения. Вход по фестивальному абонементу или билету на один день.

С полуночи программа снова продолжится в клубе Ro-Ro. На сцену выйдет дрим-поп-супергруппа mariin k во главе с Марийн Калликорм, уроженкой Ида-Вирумаа и гитаристкой бэнда британской легенды Tricky, а также квартет Buzhold, играющий смесь гранжа и шугейза. Помимо них выступят рэп-группа SizeoptimaL из Нарва-Йыэсуу, Sound in Noise, драм-н-бэйс-диджей и продюсер с богатым международным послужным списком, рэпер Madz, финалист конкурса Virumaa Summer Sound, а также диджеи из команды Station Narva. Вход по фестивальному абонементу, билету на один день или билету на афтепати, который можно будет купить на месте.

Воскресенье, 8 сентября

Заключительный день фестиваля начнется в 11 часов утра на подвальном зале Нарвской ратуши. Здесь пройдет ярмарка, на которой вас ждут изделия ручной работы, дизайнерские вещи, барахолка, музыка, а также вкусная еда и напитки.

В 13:00 состоится экскурсия по Нарвской арт-резиденции и ее выставкам, а в 14:00 снова можно будет насладиться настоящим украинским обедом в ее здании. В 14:30 рядом с NART в общинном саду Кренгольма пройдет мастер-класс по интерактивному картографированию под руководством арт-садовника Элли Притчард.

На протяжении всего фестиваля будут идти экскурсии по Кренгольму и замку Германа. Дополнительная информация о программе, расписании и билетах вы найдете на сайте Station Narva.