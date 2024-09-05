Забронировать время на сайте автомойки Mycar невозможно без знания русского языка. И проблема это не новая.
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На сайте ласнамяэской автомойки нельзя забронировать время без знания русского языка
Перевод: Анита Авакова
Клиент столкнулся с проблемой, когда пытался забронировать время на сайте автомойки и шиномонтажной мастерской Mycar, расположенной на улице Пунане в Ласнамяэ. Несмотря на то, что в разделе языков клиент выбрал эстонский, информация на сайте предоставлена в основном на русском и частично на эстонском и английском языках.