Кулеба написал заявление об отставке накануне, 4 сентября. Его прошение опубликовал в соцсетях спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Определиться с отставкой министра депутаты должны были еще в среду. Однако Верховная рада закрыла заседание, так и не поставив этот вопрос на голосование.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, объясняя перестановки в правительстве, заявил, что перемены затронут и МИД. «Нам сегодня нужна новая энергия, и эти шаги связаны с усилением нашей страны на разных направлениях. Международная политика, дипломатия не будут исключением», — сказал Зеленский.

Кулеба возглавлял МИД Украины с марта 2020 года.

Перед голосованием в Верховной раде министру позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен и поблагодарил за совместную работу.

«Сегодня я говорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы поблагодарить его за принципиальное руководство внешней политикой Украины. Соединенные Штаты будут продолжать нашу неизменную поддержку Украины перед лицом жестокой агрессии России», — написал Блинкен в соцсети Х.

Кулеба и Блинкен. Фото: AFP

Новым министром иностранных дел стал Андрей Сибига, первый заместитель Дмитрия Кулебы. Его кандидатуру в четверг внес на рассмотрение Верховной рады президент Владимир Зеленский, а затем парламентарии проголосовали за назначение Сибиги.