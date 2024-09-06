Почему бригады скорой помощи по прибытии в ЭМО попадают в пробки? В минувшем месяце машинам со срочными пациентами дважды пришлось стоять в больших очередях. Больницы Таллинна не справляются с нагрузкой?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире старший врач центра экстренной медицинской помощи (EMO) Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Василий Новак.
Выдержки из беседы:
– В минувшем месяце машинам скорой помощи пришлось дважды стоять в больших очередях. Что происходит?
– В СМИ попали только два случая. По большому счету, ожидание бригад скорой помощи в очередях с целью передать пациента – это ежедневная проблема.
– Обычное явление?
– Да, именно так. В течение суток в определенные моменты в отделение ЭМО может прибыть одновременно четыре-пять машин скорой помощи, в том числе с тяжелыми пациентами, которых необходимо принять сразу. В итоге остальным придется ожидать в очереди.
Закон говорит, что передача больнице срочного больного должна произойти в течение 15 минут, обычного – в течение 30 минут.
– А наши бригады часами стоят в очереди. Даже сегодня перед эфиром 6 машин скорой помощи ожидали возможности передать пациента больнице. Можно ли считать ситуацию нормальной?
– Да, в определенный момент в нашем гараже стояло в очереди шесть машин. Такова сейчас ситуация. И считать ее нормальной нельзя. В идеале пациентов нужно принимать без задержки. Многочасовое ожидание в машине – это как минимум негуманно в отношении пациента.
По статистике, пиковые моменты приходятся на обеденные часы, иногда – на вечер. Бывают случаи, когда и ночью возникает очередь.
Подобные ситуации происходят ежесуточно. И если это начинает влиять на возможность «скорой помощи» отреагировать на следующий вызов, то когда-нибудь настанет критический момент.
Разумеется, кризисным планом в таких ситуациях предусмотрены определенные шаги. У нас есть координатор передвижений машин скорой помощи. Все ресурсы максимально задействованы, чтобы не было простоев. Это позволяет своевременно отреагировать на ближайший срочный вызов. При необходимости можно вызвать дополнительные бригады.
Однако риск дойти до критического момента очень высок. И такие ситуации случаются несколько раз в год. На срочные вызовы приходится отправлять бригады из соседних уездов.
– Как мы дошли до жизни такой?
– Из сообщений СМИ создается впечатление, что проблема упирается в одну-две конкретные больницы. Например, в отделение неотложной медицинской помощи PERH. Мол, когда уже там наведут порядок.
На мой взгляд, все структура здравоохранения – от семейных врачей до больниц по уходу – в какой-то мере превратилась в импотента. Больше она не способна удовлетворить потребности населения в медицинских услугах.
Расхлебывать проблемы приходится ЭМО. Это единственный доступный ресурс, последняя незакрытая дверь. В результате случаются перегрузки.
У нас катастрофически не хватает мест сестринского ухода. Значительная часть пациентов ЭМО – пожилые люди, состояние здоровья которых не требует срочной помощи в региональной больнице. Это одинокие 90-летние люди, которые по состоянию здоровья уже не могут находиться дома. Решением подобных проблем изначально должны заниматься другие структуры, не ЭМО.
В результате центр экстренной медицинской помощи переполнен. Добавление персонала или койко-мест не решит этой проблемы. Дополнительные места быстро заполнятся за счет пожилых пациентов.
– Что вам мешает оперативно отправлять таких пациентов в другие медицинские учреждения?
– Дело в том, что они тоже загружены. Эти уровни здравоохранения – тоже импотенты, то есть бессильны. Узел нерешенных вопросов стал настолько глобальным, что ЭМО – всего лишь индикатор этих проблем.
– Что надо сделать, чтобы таких кризисов больше не было?
– Нужны решения и ресурсы. Если бюджет ограничен, то придется рассчитать, какой объем помощи вообще возможен.
Учесть придется и то, что население стареет, а в Таллинне и Харьюмаа находится 47% всего населения Эстонии. Именно здесь будет требоваться все больше мест с сестринским уходом и т.д.
Переизбытка медицинских кадров тоже не наблюдается. У меня нет заявлений от 50 кандидатов, ждущих приглашения на работу. Ситуация обратная. Персонала не хватает.
– Что нас ждет в следующем году?
– Возьму на себя смелость заявить, что придется чем-то жертвовать. Медицины класса «люкс» мы больше не можем себе позволить.
– От чего придется отказаться?
– Это придется решать политикам и чиновникам от здравоохранения. Сегодня столичные власти встречаются с PERH, будет и множество других встреч. Не стоит забывать, что коллективный договор тоже потребует определенных ресурсов. Всю систему здравоохранения нужно пересматривать и лечить.
Когда настанет ситуация, что невозможно уже терпеть, всем станет очевидно, что нужно принимать решения. Затягивать с этим больше нельзя.
Население должно знать, какие расходы на медицину им придется покрывать самим. Всё больше людей будут вынуждены обращаться в частные клиники, лаборатории и центры диагностики. Это неизбежность.
Подробнее в повторе!
Почему машинам скорой помощи все чаще приходится стоять в очереди?
Долгое ожидание теперь неизбежно?
Можно ли считать ситуацию нормальной?
Когда наступит критический момент?
Почему сокращаются возможности PERH по приему срочных пациентов?
Что будет в следующем году?
Есть ли план по избежанию перебоев в работе скорой помощи?