Разумеется, кризисным планом в таких ситуациях предусмотрены определенные шаги. У нас есть координатор передвижений машин скорой помощи. Все ресурсы максимально задействованы, чтобы не было простоев. Это позволяет своевременно отреагировать на ближайший срочный вызов. При необходимости можно вызвать дополнительные бригады.

Однако риск дойти до критического момента очень высок. И такие ситуации случаются несколько раз в год. На срочные вызовы приходится отправлять бригады из соседних уездов.

– Как мы дошли до жизни такой?

– Из сообщений СМИ создается впечатление, что проблема упирается в одну-две конкретные больницы. Например, в отделение неотложной медицинской помощи PERH. Мол, когда уже там наведут порядок.

На мой взгляд, все структура здравоохранения – от семейных врачей до больниц по уходу – в какой-то мере превратилась в импотента. Больше она не способна удовлетворить потребности населения в медицинских услугах.

Расхлебывать проблемы приходится ЭМО. Это единственный доступный ресурс, последняя незакрытая дверь. В результате случаются перегрузки.

У нас катастрофически не хватает мест сестринского ухода. Значительная часть пациентов ЭМО – пожилые люди, состояние здоровья которых не требует срочной помощи в региональной больнице. Это одинокие 90-летние люди, которые по состоянию здоровья уже не могут находиться дома. Решением подобных проблем изначально должны заниматься другие структуры, не ЭМО.