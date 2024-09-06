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Студия Postimees: очереди из машин скорой помощи станут неизбежными?

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Почему бригады скорой помощи по прибытии в ЭМО попадают в пробки? В минувшем месяце машинам со срочными пациентами дважды пришлось стоять в больших очередях. Больницы Таллинна не справляются с нагрузкой?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старший врач центра экстренной медицины (EMO) Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Василий Новак. Смотрите интервью в 13:00!

  • Почему машинам скорой помощи все чаще приходится стоять в очереди? 
  • Долгое ожидание теперь неизбежно?
  • Можно ли считать ситуацию нормальной?
  • Когда наступит критический момент?
  • Почему сокращаются возможности PERH по приему срочных пациентов?
  • Что будет в следующем году?
  • Есть ли план по избежанию перебоев в работе скорой помощи?
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