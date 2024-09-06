Почему бригады скорой помощи по прибытии в ЭМО попадают в пробки? В минувшем месяце машинам со срочными пациентами дважды пришлось стоять в больших очередях. Больницы Таллинна не справляются с нагрузкой?
Студия Postimees: очереди из машин скорой помощи станут неизбежными?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старший врач центра экстренной медицины (EMO) Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Василий Новак. Смотрите интервью в 13:00!
- Почему машинам скорой помощи все чаще приходится стоять в очереди?
- Долгое ожидание теперь неизбежно?
- Можно ли считать ситуацию нормальной?
- Когда наступит критический момент?
- Почему сокращаются возможности PERH по приему срочных пациентов?
- Что будет в следующем году?
- Есть ли план по избежанию перебоев в работе скорой помощи?