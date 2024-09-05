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Владимир Свет: сокращения не должны осуществляться за счет человеческих жизней

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Министр инфраструктуры Владимир Свет.
Министр инфраструктуры Владимир Свет. Фото: Mihkel Maripuu

Министр инфраструктуры Владимир Свет (СДПЭ) заявил, что разделяет обеспокоенность Союза строителей инфраструктуры. «Недофинансирование велико, проблемы накапливались в течение нескольких лет», - говорит Свет.

Перевод: Анита Авакова

Министр инфраструктуры рассказал о недофинансировании дорожной сети, заявив, что в этом году на содержание дорог выделено около 150 миллионов евро, а в следующем году - 170 миллионов евро.

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