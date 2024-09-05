Европейские власти проверят самолеты Airbus A350 после инцидента с одним из них в Азии

«EASA принимает меры предосторожности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, - заявило агентство. - Мы потребуем единовременную проверку, которая затронет только часть парка A350».

Лайнер A350 авиакомпании Cathay Pacific, выполнявший рейс из Гонконга в Цюрих, был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлета из-за неисправности одного из двигателей Trent XWB-97 производства британской Rolls-Royce.

После инцидента Cathay Pacific, один из крупнейших операторов лайнеров A350, провела проверку 48 своих самолетов. В ходе нее были выявлены неиправные компоненты двигателей, требующие замены, на 15 самолетах A350. Часть деталей уже заменили.

По данным источников Reuters, проблемы в самолете, который направлялся в Цюрих, были связаны с утечкой топлива. По их данным, первоначальное расследование показало, что гибкий шланг, питающий топливную форсунку двигателя, был поврежден.

EASA заявило, что проверки будут направлены на «выявление и изъятие из эксплуатации любых потенциально дефектных топливных шлангов высокого давления».

EASA также планирует выпустить специальную директиву, которая будет применяться только к европейским авиакомпаниям - регуляторы в других странах будут сами решать, применять ее или нет.

С понедельника Cathay Pacific отменила почти 70 рейсов, в том числе из Гонконга в Сидней, Сингапур, Бангкок, Токио и Сеул. Cathay Pacific заявила, что перебои в работе продлятся как минимум до субботы.

«В Cathay безопасность наших клиентов и наших сотрудников определяет каждое наше решение. Мы приносим искренние извинения за причиненные неудобства и ценим терпение и понимание наших клиентов», - говорится в заявлении перевозчика.

Случившееся побудило другие авиакомпании в Азии провести аналогичные проверки своих самолетов модификаций A350-900 и A350-1000, которые, соответственно, оснащаются двигателями Rolls-Royce Trent XWB-84 и XWB-97.

Rolls-Royce заявила в четверг, что также проверит часть самолетов, на которых установлены ее двигатели.

Представитель Rolls-Royce добавил, что компания тесно сотрудничает с Европейским агентством безопасности полетов и держит своих клиентов в курсе ситуации.

Отдельное расследование ведут авиационные регуляторы в Гонконге.