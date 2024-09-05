Страховая компания: начинается период, когда статистически с детьми происходит больше всего несчастных случаев

Начало занятий для большинства школьников означает ежедневные утренние поездки в школу, тренировки, встречи с друзьями, а хорошая погода позволяет много кататься на велосипеде. Руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia Елизавета Дрижирук рекомендует напомнить детям о том, что первые школьные дни оказывают на дорожное движение значительную нагрузку - особенно в городах - поэтому на улице крайне важно быть внимательными. Тем не менее, с активными подростками случается достаточно много таких несчастных случаев, когда родители даже не догадываются, что полезным может оказаться часто уже имеющиеся у семьи страхование.

«Количество связанных с детьми страховых случаев в сентябре обычно увеличивается на четверть по сравнению с остальной частью года. Типичные случаи включают потерю ключей, поломку велосипедов, забытые в общественном транспорте школьные рюкзаки и другие инциденты, которые часто происходят именно с детьми, - пояснила Дрижирук. - Поэтому я рекомендую родителям проверить, может ли ваше жилищное страхование или страхование от несчастных случаев помочь возместить ущерб в подобных случаях».

Например, потеря ключей - это случай, который, помимо изготовления новых ключей, часто требует также замены замков.

«Потеря ключей и замена замков обычно покрываются страхованием жилья без уплаты собственной ответственности. Поскольку современные системы замков качественные, средняя стоимость замены замка составляет около 250 евро, и здесь вполне может помочь страхование», - отметила Дрижирук.