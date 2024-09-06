Лукашенко помиловал еще 30 политзаключенных. Здоровье Марии Колесниковой вызывает большие опасения. Главное в Беларуси за неделю

Известно, что штаб главной белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской через работающих с Минском дипломатов стран ЕС пытается влиять на то, какие имена должны попасть в список на помилование.

Несмотря на то, что это уже третий этап освобождения политзаключенных, ни один наблюдатель всерьез не говорит о том, что происходит послабление режима Лукашенко. По данным правозащитников из организации «Вясна», в августе 2024-го на свободу и так вышли 30 осужденных по протестным статьям - они полностью отбыли свой срок. За этот же период «Вясна» признала новыми политзаключенными еще пятерых граждан Беларуси. Четверо из них «оскорбляли» и «клеветали» на Александра Лукашенко, еще один «оскорбил» органы власти в целом.

40 рублей и 45 килограммов

На этой неделе стали известны новые подробности о том, в каких условиях находится за решеткой одна из главных белорусских оппозиционерок Мария Колесникова. Она была главой штаба также лишенного свободы кандидата в президенты Виктора Бабарико, стала одним из лидеров протеста после выборов, порвала свой паспорт при попытке насильно вывезти ее из Беларуси; сейчас она отбывает 11-летний срок.

30 августа издание «Новый час» со ссылкой на источники рассказало, что Колесникова не получает писем с воли - их рвут прямо на ее глазах, ей самой не оказывают медицинскую помощь.

Колесникова с отцом. Фото: PressMVD / Telegram