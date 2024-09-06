Александр Лукашенко подписал указ о помиловании новых тридцати осужденных по политическим статьям, большинство имен пока неизвестны. Источники говорят, что состояние здоровья Марии Колесниковой вызывает большие опасения - ее вес достиг 45 кг, ее уже полтора года держат в максимально жестких условиях. В Гомельской области сбиты очередные беспилотники.
Лукашенко помиловал еще 30 политзаключенных. Здоровье Марии Колесниковой вызывает большие опасения. Главное в Беларуси за неделю
Би-би-си рассказывает о главных событиях недели в Беларуси.
Что известно о помиловании еще 30 политзаключенных
4 сентября Александр Лукашенко подписал указ об освобождении еще 30 политических заключенных. Это уже третий в 2024 году акт такого рода: в начале июля он подписал закон об амнистии, позволивший выйти на свободу 15 людям, осужденным за протесты, 16 августа Лукашенко помиловал 30 политзаключенных - в основном с тяжелыми заболеваниями.
В этот раз Лукашенко решил отпустить тех осужденных за «преступления протестной направленности», у кого есть малолетние дети.
Как и в предыдущих случаях, список имен помилованных официально не публиковался. По состоянию на 5 сентября белорусские правозащитники называли двух людей: Марина Киселевич отбывала срок за критику власти в соцсетях, предпринимательница Виктория Гаврилина - за «финансирование экстремистской деятельности».
В прошлый раз из 30 помилованных правозащитники смогли назвать 20 фамилий, остальные опасаются огласки.
Прошения о помиловании рассматривает комиссия во главе с генпрокурором Андреем Шведом. Изначально эта комиссия создавалась для рассмотрения потенциальных заявлений граждан, которые уехали из страны на волне массовых протестов 2020 года, но позже захотели вернуться. В реальности таких почти не было, и Лукашенко нашел для комиссии новое применение.
Обязательное условие для помилования - признание осужденным своей вины. Оно должно быть сделано в письменном заявлении на имя Александра Лукашенко.
Швед заявил, что рассмотрение заявлений продолжится, помилованы точно не будут те, кто применял насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Известно, что штаб главной белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской через работающих с Минском дипломатов стран ЕС пытается влиять на то, какие имена должны попасть в список на помилование.
Несмотря на то, что это уже третий этап освобождения политзаключенных, ни один наблюдатель всерьез не говорит о том, что происходит послабление режима Лукашенко. По данным правозащитников из организации «Вясна», в августе 2024-го на свободу и так вышли 30 осужденных по протестным статьям - они полностью отбыли свой срок. За этот же период «Вясна» признала новыми политзаключенными еще пятерых граждан Беларуси. Четверо из них «оскорбляли» и «клеветали» на Александра Лукашенко, еще один «оскорбил» органы власти в целом.
40 рублей и 45 килограммов
На этой неделе стали известны новые подробности о том, в каких условиях находится за решеткой одна из главных белорусских оппозиционерок Мария Колесникова. Она была главой штаба также лишенного свободы кандидата в президенты Виктора Бабарико, стала одним из лидеров протеста после выборов, порвала свой паспорт при попытке насильно вывезти ее из Беларуси; сейчас она отбывает 11-летний срок.
30 августа издание «Новый час» со ссылкой на источники рассказало, что Колесникова не получает писем с воли - их рвут прямо на ее глазах, ей самой не оказывают медицинскую помощь.
3 сентября сестра Колесниковой Татьяна Хомич и издание «Медиазона.Беларусь» (российская «Медиазона» признана властями иностранным агентом) рассказали, что Мария весит всего 45 кг при росте 175 см, не может есть тюремную еду из-за язвы, но другую ей и не передают. На покупки в тюремном магазине она может тратить сорок рублей в месяц (это 11 евро по курсу на сегодня), в эту сумму входят не только еда, но и основные средства гигиены.
Собеседник белорусской «Медиазоны», знакомый с тем, как живет Колесникова в тюрьме, рассказал, что последние 1,5 года она находится в ПКТ - помещении камерного типа - это один из самых жестких способов содержания под стражей. Размер этого помещения для двоих - 1,6 на 2,5 метра, нары опускают только на время сна с 20:30 до 5:00, запах от туалета превалирует над остальными.
«То есть ситуация не тяжелая, а крайне опасная. Им нужно от Маши, конечно, покаяние», - резюмирует собеседник «Медиазоны». О том, что Колесникова может быть в обозримом будущем среди помилованных или амнистированных, публично не сообщалось ни разу.
Над Беларусью сбиты новые беспилотники - предположительно, российские
Начальник Генштаба белорусской армии Сергей Фролов заявил, что силы ПВО в ночь с 4 на 5 сентября сбили несколько беспилотников в воздушном пространстве Беларуси.
Фролов не стал уточнять, где именно произошел инцидент и чьи именно беспилотники, российские или украинские, нарушили белорусское воздушное пространство.
Оппозиционный телеграм-канал «Белорусский Гаюн», который мониторит любую военную активность на территории страны, утверждает, что это были российские беспилотники, которые могли залететь в небо над Беларусью с территории Украины. Ранее Би-би-си рассказывала, что военные обеих стран используют сложные маневры, чтобы дроны достигали своих целей. Возможные другие версии мы приводили 5 сентября.
МЧС Беларуси сообщало, что обломки дрона, сбитого над Гомельской областью, спровоцировали пожар в одном из складских помещений в областном центре.
Предыдущий похожий инцидент «Белорусский Гаюн» фиксировал в ночь со 2 на 3 сентября. Тогда российский дрон также залетел в Беларусь со стороны Украины, затем совершил маневр и вернулся обратно - в направлении Чернобыльской АЭС. В небо поднимался белорусский перехватчик, но никаких действий предпринимать не стал.
Белорусские власти в таких инцидентах обычно винят вооруженные силы Украины: в середине августа с подачи Александра Лукашенко МИД Беларуси пожаловался на украинские беспилотники в ООН.