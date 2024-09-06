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В августе индекс потребительских цен продолжил расти

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Продуктовая корзина.
Продуктовая корзина. Фото: Arvo Meeks

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в августе повысился по сравнению с июлем на 0,4% и по сравнению с августом 2023 года - на 3,2%. Товары были дороже по сравнению с августом прошлого года на 1,4% и услуги - на 6,3%.

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в августе на индекс потребительских цен по сравнению с августом 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, а также с различными товарами и услугами. «При этом гигиенические товары подорожали на 7,1%, а услуги в области красоты и гигиены - на 13,2%», - добавила Трасанов.

Из продуктов питания по сравнению с августом прошлого года более всего (на 54,6%) подорожали соки и сиропы. Оливковое масло подорожало на 44% и какао на 22,9%. Подешевели обработанные фрукты (-10,4%) и сахар (-19,5%). По сравнению с тем же периодом прошлого года в августе 2024 года бензин был дешевле на 5,4%, дизельное топливо - на 6,9%.

По сравнению с июлем в августе на индекс потребительских цен более всего повлияло, с одной стороны, завершение распродаж одежды и обуви, с другой - снижение цен на моторное топливо.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, август 2024

Группа товаров

август 2023 –

август 2024, %

июль 2024 –

август 2024, %

ВСЕГО

3,2

0,4

Продукты питания и безалкогольные напитки

2,9

0,4

Алкогольные напитки и табак

6,0

-0,2

Одежда и обувь

-3,8

3,2

Жилье

0,9

0,6

Домашнее хозяйство

3,2

0,7

Здравоохранение

6,8

-0,4

Транспорт

0,7

-0,4

Связь

10,5

-0,1

Досуг

5,7

1,4

Образование и детские учреждения

7,4

-0,2

Питание вне дома, размещение

3,0

-1,9

Различные товары и услуги

8,0

0,5

Смотрите также калькулятор индекса потребительских цен и раздел цен.

Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Индекс потребительских цен» является Министерство финансов, по заказу которого собирают и анализируют данные.

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