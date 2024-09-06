По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в августе повысился по сравнению с июлем на 0,4% и по сравнению с августом 2023 года - на 3,2%. Товары были дороже по сравнению с августом прошлого года на 1,4% и услуги - на 6,3%.
В августе индекс потребительских цен продолжил расти
По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в августе на индекс потребительских цен по сравнению с августом 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, а также с различными товарами и услугами. «При этом гигиенические товары подорожали на 7,1%, а услуги в области красоты и гигиены - на 13,2%», - добавила Трасанов.
Из продуктов питания по сравнению с августом прошлого года более всего (на 54,6%) подорожали соки и сиропы. Оливковое масло подорожало на 44% и какао на 22,9%. Подешевели обработанные фрукты (-10,4%) и сахар (-19,5%). По сравнению с тем же периодом прошлого года в августе 2024 года бензин был дешевле на 5,4%, дизельное топливо - на 6,9%.
По сравнению с июлем в августе на индекс потребительских цен более всего повлияло, с одной стороны, завершение распродаж одежды и обуви, с другой - снижение цен на моторное топливо.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, август 2024
Группа товаров
август 2023 –
август 2024, %
июль 2024 –
август 2024, %
ВСЕГО
3,2
0,4
Продукты питания и безалкогольные напитки
2,9
0,4
Алкогольные напитки и табак
6,0
-0,2
Одежда и обувь
-3,8
3,2
Жилье
0,9
0,6
Домашнее хозяйство
3,2
0,7
Здравоохранение
6,8
-0,4
Транспорт
0,7
-0,4
Связь
10,5
-0,1
Досуг
5,7
1,4
Образование и детские учреждения
7,4
-0,2
Питание вне дома, размещение
3,0
-1,9
Различные товары и услуги
8,0
0,5
Смотрите также калькулятор индекса потребительских цен и раздел цен.
Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Индекс потребительских цен» является Министерство финансов, по заказу которого собирают и анализируют данные.