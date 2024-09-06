В августе индекс потребительских цен продолжил расти

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в августе на индекс потребительских цен по сравнению с августом 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, а также с различными товарами и услугами. «При этом гигиенические товары подорожали на 7,1%, а услуги в области красоты и гигиены - на 13,2%», - добавила Трасанов.

Из продуктов питания по сравнению с августом прошлого года более всего (на 54,6%) подорожали соки и сиропы. Оливковое масло подорожало на 44% и какао на 22,9%. Подешевели обработанные фрукты (-10,4%) и сахар (-19,5%). По сравнению с тем же периодом прошлого года в августе 2024 года бензин был дешевле на 5,4%, дизельное топливо - на 6,9%.

По сравнению с июлем в августе на индекс потребительских цен более всего повлияло, с одной стороны, завершение распродаж одежды и обуви, с другой - снижение цен на моторное топливо.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, август 2024

Группа товаров август 2023 – август 2024, % июль 2024 – август 2024, % ВСЕГО 3,2 0,4 Продукты питания и безалкогольные напитки 2,9 0,4 Алкогольные напитки и табак 6,0 -0,2 Одежда и обувь -3,8 3,2 Жилье 0,9 0,6 Домашнее хозяйство 3,2 0,7 Здравоохранение 6,8 -0,4 Транспорт 0,7 -0,4 Связь 10,5 -0,1 Досуг 5,7 1,4 Образование и детские учреждения 7,4 -0,2 Питание вне дома, размещение 3,0 -1,9 Различные товары и услуги 8,0 0,5

Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Индекс потребительских цен» является Министерство финансов, по заказу которого собирают и анализируют данные.