Благотворительная эстафета поможет детям с нарушениями функции опорно-двигательной системы

Благотворительная эстафета бесплатна для участников. Регистрация открыта до 9 сентября на сайте www.teatejooks.ee.

В этом году эстафета пройдет на Певческом поле в Таллинне, а также на стадионах и в парках по всей Эстонии. «Традиционно участников будут приветствовать и вдохновлять действующие спортсмены и известные любители спорта, что очень нравится молодежи. За последние годы число участников превысило 12 000 человек. На мероприятие собираются целыми классами и школами под руководством учителей и местных спортивных лидеров», - комментирует инициатор эстафеты Эрик Палласе.

Эстафета не только посвящена благотворительности, она учит молодых людей заботиться об окружающих. Ради этого эстафета ежегодно поддерживает детей, утративших функции опорно-двигательного аппарата, находящихся в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре (HNRK). В этом году эстафета собирает средства для HNRK на покупку реакционной стены, которую больница сможет использовать как на занятиях по терапии, так и для проведения свободного времени маленьких пациентов.

Два года назад при поддержке благотворительной эстафеты в HNRK была создана первая в Эстонии внутренняя тропа здоровья.

«Новая реакционная стена станет важным дополнением к этой тропе и новой возможностью для больницы осмысленно и целенаправленно заполнять время детей и молодых людей, проходящих реабилитацию», - сказала Кадри Энглас, глава HNRK.

Взрослые могут поддержать вклад детей, участвующих в благотворительной эстафете, и деятельность Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра, позвонив по благотворительному номеру 900 7777 (один звонок стоит 7 евро) или сделав перевод на счет HNRK Toetusfond SA в банке SEB EE 451010220268957228. с ключевым словом Teatejooks. Подробная информация на сайте www.hnrk.ee/toetusfond.

Эстафету организует MTÜ Tallinnmeeting, которая создана для организации спортивных мероприятий. Основным спонсором эстафеты является Kalevi Mesikäpp, организатором спортивной недели является SA Liikumisharrastus Kompetentsikeskus, кроме того, вклад вносят Фонд Indigo, Kultuurkapital, город Таллинн, город Тарту и Эстонский союз легкой атлетики.