Дуров публично отверг обвинения впервые после задержания во Франции

По его утверждению, команда Telegram взаимодействует с регуляторами, чтобы найти «правильный баланс» между приватностью и безопасностью.

«Иногда мы не можем согласиться с регулятором страны о правильном балансе между приватностью и безопасностью. В этих случаях мы готовы уйти из такой страны», - продолжил Дуров.

По его словам, когда Россия потребовала от Telegram «ключи шифрования», чтобы следить за пользователями, «мы отказались - и Telegram стали блокировать в России».

Дуров не упомянул при этом, что позже Роскомнадзор разблокировал мессенджер, а сейчас Telegram активно используется как властями, так и сторонниками войны против Украины.

«Когда Иран потребовал блокировки каналов мирных протестующих, мы отказались - и Telegram заблокировали в Иране, - продолжил Дуров. - Мы готовы уходить с рынков, несовместимых с нашими принципами, потому что мы занимаемся этим не ради денег».

Он не согласен с представлением о Telegram как об «анархическом рае». По его утверждению, его команда удаляет «миллионы вредоносных постов и каналов каждый день».

В то же время Дуров пообещал усилить борьбу со злоупотреблениями, ведь быстрый рост аудитории Telegram привел к «болезням роста, которые сделали злоупотребление платформой проще для злоумышленников».