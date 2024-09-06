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Эстонские рецепты начали действовать во всех аптеках стран Балтии

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Лекарства. Иллюстративное фото
Лекарства. Иллюстративное фото Фото: Unsplash

С 6 сентября жители Эстонии могут покупать лекарства по эстонским электронным рецептам в литовских аптеках и наоборот. Это означает, что услугой теперь охвачены все страны Балтии, пишет ERR.

«В марте к трансграничному обмену электронными рецептами и медицинскими данными присоединилась Латвия, а теперь и Литва. Литва стала тринадцатой страной, с которой мы начали обмениваться медицинскими данными», - уточнила вице-канцлер Министерства социальных дел Неле Лаби.

Сообщается, что следующим этапом станет налаживание обмена медицинскими данными со Словенией, Венгрией и Австрией.

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